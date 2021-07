Espagne – Côte d’Ivoire : programme, TV, programmation et où regarder les Jeux Olympiques de football

Espagne affrontera ce samedi 31 juillet à 10h00 heure locale à Côte d’Ivoire dans le Stade Miyagi de Sendai dans le match correspondant au premier match des quarts de finale de la Jeux olympiques de Tokyo 2020. Lors de leur précédent duel, les hommes de Luis de la Fuente ont fait match nul 1-1 contre l’Argentine lors du dernier match de la phase de groupes, laissant beaucoup de gris et d’ombres à la fin. L’Espagne part comme l’un des favoris de la compétition gagner au moins une médaille après avoir terminé premier du groupe C, après avoir remporté un match et fait deux nuls.

Pour sa part, Côte d’Ivoire il a terminé deuxième du groupe D, face à des rivaux comme le Brésil, l’Allemagne et l’Arabie saoudite ; avec cinq points en battant l’Arabie et en faisant match nul contre les cocotiers du groupe. L’équipe nationale ivoirienne, d’anciens joueurs comme Drogba ou le joueur turc Trabzonspor, Gervinho; se classe ainsi pour la deuxième fois de son histoire en quart de finale des Jeux Olympiques après l’avoir réalisé en Pékin 2008.

Calendrier : À quelle heure se joue le quart de finale Espagne – Côte d’Ivoire, Jeux de Tokyo 2020 ?

L’affrontement se jouera le samedi 31 juillet au Stade Miyagi de Sendai, à partir de 10h00 en Espagne. Ceux de Luis de la Fuente le jouent à un seul jeu dans ces rounds de la mort.

Où voir les quarts de finale Espagne – Côte d’Ivoire, Tokyo Games, en direct ?

Dans Espagne: RTVE et Eurosport Fr Argentine: TyC Sports et télévision publique le Chili: TVN dans La Colombie: Caracol TV allumé États Unis: NBC activé Mexique: Televisa et TV Azteca In Pérou: VTT

Internet : Où suivre l’Espagne vs Côte d’Ivoire, Quarts de finale des Jeux de Tokyo 2020 en ligne ?

Le duel entre l’Espagne et la Côte d’Ivoire, le quart de finale des Jeux Olympiques, vous pouvez le suivre via AS.com. Sur notre site Web, vous trouverez toutes les informations à cet égard, avec les détails les plus pertinents du match précédent et aussi avec tout ce qui se passe dans le développement de celui-ci et dans l’après-match.

Composition de l’Espagne contre la Côte d’Ivoire, quart de finale des Jeux de Tokyo 2020