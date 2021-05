Espagne Euro 2020: Sergio Ramos laissé de côté, aucun joueur du Real Madrid à un tournoi majeur pour la toute première fois

Il n’y aura pas de Sergio Ramos dans l’équipe espagnole pour l’Euro 2020.

Le défenseur, capitaine de son pays depuis 2016 et du Real Madrid depuis 2015, a souffert d’une blessure cette saison et n’a joué que sept fois en 2021.

C’est la première fois que Ramos ne sera pas dans l’équipe d’Espagne pour un tournoi majeur depuis l’Euro 2004

Le patron espagnol Luis Enrique a décidé que Ramos ne ferait pas partie de l’équipe de La Roja, avec Aymeric Laporte de Manchester City, qui a récemment changé d’allégeance de la France, inclus.

L’omission de Ramos jette également une statistique folle selon laquelle il n’y a pas de joueur du Real Madrid dans l’équipe espagnole lors d’un tournoi majeur pour la toute première fois.

Le joueur de 35 ans compte 180 sélections espagnoles à son actif et faisait partie intégrante des équipes qui ont remporté la Coupe du monde 2010 ainsi que l’Euro 2008 et l’Euro 2012.

Sur son omission, Ramos a tweeté: «Je me suis battu et j’ai travaillé corps et âme chaque jour pour pouvoir atteindre 100% avec le Real Madrid et l’équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitez.»

Laporte, né en France, n’a pas encore fait une apparition internationale au niveau senior

Enrique a nommé un groupe de 24 joueurs, même si 26 joueurs sont autorisés dans chaque équipe pour les finales à venir.

En ne sélectionnant que 24 joueurs, Enrique a déclaré: «Nous ne voulons plus en prendre parce que nous voulons que tout le monde ait une chance de jouer, et nous savons que seuls 18 ou 19 joueurs joueront réellement.»

Outre Laporte, les stars de Manchester City Ferran Torres, Rodri et Eric Garcia sont également incluses.

Le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta a été sélectionné mais il n’y a pas de place pour son coéquipier des Blues Kepa Arrizabalaga.

Kepa est le gardien de deuxième choix à Chelsea et ne représentera pas son pays à l’Euro 2020

David de Gea de Manchester United, le buteur de l’Athletic Bilbao Unai Simon et le gantier de Brighton Robert Sanchez sont les options de gardien de but de l’Espagne.

Le défenseur de Leeds Diego Llorente, le milieu de terrain de Liverpool Thiago Alcantara et l’ailier des Wolves Adama Traoré font également partie de l’équipe.

L’escouade

Gardiens de but: David De Gea, Unai Simon, Robert Sanchez

Défenseurs: Aymeric Laporte, Jordi Alba, Jose Gaya, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente

Milieux de terrain: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian

Attaquants: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Alvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabia

L’homme vedette: Thiago

L’homme de Liverpool a été blessé lors de sa première saison en Premier League, mais a brillé récemment.

“Je pense qu’au cours des six à huit dernières semaines, nous avons vraiment vu ce que Thiago peut vraiment apporter à ce club, et nous n’avons jamais douté”, a déclaré récemment Andy Robertson.

Thiago a été l’un des joueurs en forme de Liverpool ces dernières semaines

Le joueur de 30 ans a joué 41 fois pour l’Espagne et son expérience sera vitale pour une équipe qui compte beaucoup de jeunes talents tels que Pedri, Eric Garcia et Ferran Torres.

Celui à surveiller: Pedri

L’ailier barcelonais n’a que 18 ans, mais il a longtemps été considéré comme l’avenir au Camp Nou.

Il a rejoint le club en 2020 depuis Las Palmas et est devenu un habitué de la première équipe, jouant déjà plus de 50 fois.

Lionel Messi serait vraiment impressionné par son talent, alors que son entraîneur à Las Palmas lui prédisait de grandes choses.

“Regardez ce garçon, car il est un sur un million et il ne le sait pas”, a déclaré Mel en 2019. “Il définira une nouvelle ère dans le football espagnol.”

Pedri et Messi ont déjà noué une relation étroite à Barcelone

Le gérant: Luis Enrique

Ancien international espagnol, c’est l’homme qui a décidé de laisser de côté le capitaine.

«Je lui ai dit par téléphone hier soir que c’était difficile et difficile, mais c’est mieux pour l’équipe», a-t-il déclaré à propos de Ramos qui a raté une grande partie de 2021 en raison d’une blessure.

L’équipe espagnole ne fera pas d’eux des favoris, mais ce pourrait être une équipe divertissante remplie de nombreux jeunes joueurs.

De toute évidence, le patron n’a pas peur de prendre une décision.

Calendrier de l’Euro 2020

Espagne vs Suède: 14 juin

Espagne vs Pologne: 19 juin

Slovaquie vs Espagne: 23 juin

