Espagne-France, en quarts de finale de basket féminin

02/08/2021 à 17h30 CEST

L’équipe féminine de basket Vous connaissez déjà le rival qu’ils combattront en quart de finale. Après avoir gagné 66-76 lors du dernier match contre le Canada, l’équipe dirigée par Lucas Mondelo est devenue affrontera la France mercredi prochain.

A défaut de connaître le calendrier des quarts de finale, l’équipe nationale se consolide comme l’une des meilleures équipes, et si elle l’emporte, Ce serait la deuxième demi-finale olympique consécutive pour l’équipe nationale. Ils atteignent cette phase après avoir passé invaincu au tour préliminaire en battant la Corée du Sud, la Serbie et le Canada. Après avoir terminé premiers du groupe, ils ont plus que atteint leur objectif, et ont également évité d’affronter les États-Unis.

#Tokyo2020 | On a déjà un rival en quart de finale du tournoi féminin‼️ #LaFamilia affrontera @FRABasketball 🇫🇷#SomosEquipo pic.twitter.com/51d3KE3IZu – Basket Espagne (@BaloncestoESP) 2 août 2021

Dans la même boîte se trouve le Belgique-Japon, d’où viendra le rival de l’Espagne ou de la France en demi-finale du championnat. En revanche, les États-Unis-Australie et la Chine-Serbie, décidera qu’une autre équipe atteindra la finale des Jeux Olympiques. Ayant le grand favori positionné dans la case d’en face, ils ne l’affronteront que dans le cas où tous deux atteignent la finale le 6 août.