Espagne – France, un match historique pour Griezmann

Antoine Griezmann a vécu quelques mois mouvementés. Sans être dans le Barça, a finalement été prêté à Athlète de Madrid, où il est encore loin de la meilleure version qu’il a laissée dans sa première étape. En ce sens, l’équipe de France l’a aidé à s’éloigner du bruit et à se reconnaître sur le terrain de jeu. Et contre l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, L’attaquant a trois objectifs : disputer son 100e match avec le maillot français, dépasser Platini en nombre de buts et remporter un nouveau titre.

Tout indique que Griezmann débutera contre l’Espagne. Il est indispensable pour Didier deschamps Et, en plus, avec ses numéros devant la porte lors des derniers matchs des Gaulois, il est difficile de penser que l’entraîneur ne l’a pas d’emblée : lors des 13 derniers matchs avec l’équipe de France, le ‘7’ a a marqué huit buts et a donné une passe décisive.

Quelques chiffres que vous pouvez arrondir aujourd’hui si vous marquez contre l’équipe nationale, car il dépassera Michel Platini, troisième meilleur buteur français de l’histoire. Tous deux ont marqué 41 buts chacun et si Griezmann le surpasse, il n’aura que de l’avance Olivier Giroud, ce qui fait 46, maintenant Thierry Henry, déjà à la retraite, qui a atteint le chiffre de 51 buts.

En revanche, s’il joue quelques minutes dans cette finale, l’attaquant de l’Atlético aura déjà joué 100 matchs avec l’équipe de France depuis leurs débuts le 5 mars 2014 grâce à son entraîneur actuel. À l’heure actuelle, à 30 ans, il est le neuvième joueur avec le plus d’apparitions pour son pays.