Espagne : ils vendent du roscón de Reyes avec un « Bitcoin » à l’intérieur

Une boulangerie de Barcelone a créé le « crypto-roscón » et le vend en crypto-monnaies.

Aujourd’hui, c’est la fête des Trois Rois et dans toute l’Espagne, il y a une fête avec des cadeaux pour les enfants et le traditionnel roscón de Reyes, une pâtisserie circulaire sucrée, avec des fruits confits à l’intérieur et une surprise à l’intérieur, qui est généralement une figurine en plastique (une poupée) et un haricot.

Mais cette année, un chef pâtissier a créé un fil très spécial : le Cripto-roscón ou Crypto-Tortell, qui a des caractéristiques très spéciales et uniques.

Le chef pâtissier s’appelle Christian Escribá et il a ses locaux à Barcelone. Parmi les caractéristiques qui rendent son fil unique, bien que la pâte sucrée soit la même, la garniture n’est pas de la crème, mais de la marmelade d’orange et de truffe. De même, au-dessus, il n’y a pas de fruit confit comme ornement, mais des « peta zetas » baignés d’or comestible.

Et il y a plus : les autres surprises sont liées au Bitcoin.

Sur son compte Instagram, avec plus de 82 000 followers, le pâtissier a écrit :

« Pouvez-vous imaginer payer un roscón avec des crypto-monnaies ? Cela semble impossible, non? Eh bien, à Escribà, vous savez que nous aimons les défis … alors, nous vous envoyons le CRYPTO TORTELL vous offrant la possibilité d’acheter le traditionnel roscón de Reyes avec des bitcoins. Nous voulions expérimenter et nous rapprocher de ce nouveau mode de commercialisation qui déterminera la valeur du roscón au moment du paiement en raison de la fluctuation constante.

Votre Crypto Tortell vous attend, avec une brioche fourrée à la truffe chocolat 70% et à l’orange ! Avec Escribà et Bitcoin à la Lune ! «

Un Bitcoin physique à l’intérieur

La nouveauté de ce crypto-roscón est qu’en plus d’être payé en Bitcoin, il possède également un Bitcoin physique à l’intérieur. Au lieu de la petite poupée traditionnelle que les fils apportent habituellement, Il apporte une pièce plaquée or 24 carats qui représente le symbole Bitcoin.

Le bonbon a un prix de 59 euros (beaucoup plus qu’un roscón normal, en raison de ses particularités coûteuses qui le rendent unique). Vous pouvez payer en euros ou en crypto-monnaies sur le site de la boulangerie. Si vous choisissez cette dernière option, vous pouvez l’acheter via Coinbase. L’option ouvre automatiquement une fenêtre avec un code QR et le montant à payer. Ensuite, le client peut se rendre à la pâtisserie pour chercher le fil ou faire appel à un service de livraison.

L’année dernière, Bitcoin quotidien Il a demandé quelles trois crypto-monnaies les mages apporteraient s’ils le pouvaient. La réponse des lecteurs à l’époque était Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Sûrement aujourd’hui, ces réponses seraient un peu modifiées, car d’autres cryptos ont eu de meilleures performances.

