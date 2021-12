Espagne – Japon | Suivez la Coupe du Monde de Handball Féminin, en direct

08/12/21 à 20h25 CET

Espagne La deuxième phase de la Coupe du monde de handball commence par un engagement contre le Japon, dans lequel ils tenteront de prolonger le bon parcours du début du tournoi, avec trois victoires en trois matchs – contre l’Argentine, la Chine et l’Autriche. Trois victoires qui ont permis aux ‘Guerreras’ d’entamer le ‘Main Round’ avec quatre points à leur casier. Vous pouvez vivre le jeu d’ici en direct et en ligne avec toutes les statistiques et le résultat à la minute près.

La réunion commencera à 20h30 ce mercredi 8 décembre au siège de Torrevieja.