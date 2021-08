Espagne : la police démantèle une ferme de crypto-monnaie à Tolède (avec vidéo)

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les policiers ont identifié une femme dans une villa où 111 équipements miniers fonctionnaient.

***

La police nationale a annoncé vendredi 20 août le démantèlement d’une ferme illégale de crypto-monnaie qui fonctionnait depuis une villa de Yeles, située dans la ville de Tolède, à 40 minutes de Madrid, en Espagne.

Selon El País, la consommation électrique élevée de la maison et les émissions thermiques supérieures à la normale ont suscité les premiers soupçons, qui ont été confirmés lorsque la police a perquisitionné la maison.

Ils y ont trouvé 111 équipements miniers, de réfrigération, d’extraction de fumée et de chaleur, ainsi qu’une connexion électrique irrégulière qui leur aurait permis de consommer de l’énergie illégalement.

Le média ajoute qu’une femme a été identifiée comme étant présumée responsable d’un délit de fraude d’électricité.

Dans cette vidéo, publiée par la police nationale espagnole sur Twitter, vous pouvez voir plus d’informations et une vidéo de l’opération :

???? Alors nous avons démantelé une ferme minière illégale pour les #crypto-monnaies dans une villa à #Toledo Il comptait plus de 100 processeurs en fonctionnement et des équipements de refroidissement et d’extraction de fumée et de chaleur La ferme a été maintenue grâce à une connexion illégale à l’électricité pic.twitter.com/oblVyjMUx7 – Police nationale (@policia) 20 août 2021

Électricité chère

« Dans ce type d’installations, la rentabilité est soumise à des prix réduits de l’électricité », explique la police nationale dans un communiqué publié par El País. Et l’Espagne est l’un des pays avec le prix de l’électricité le plus cher, donc l’exploitation minière ne serait pas rentable si la consommation d’électricité est payée. C’est pourquoi le défendeur a utilisé une connexion illégale au système électrique par une connexion non autorisée.

L’enquête reste ouverte, et maintenant les agents tentent de clarifier s’il y a eu d’autres crimes.

Comme a compté QuotidienBitcoin, l’énergie électrique utilisée dans l’extraction de crypto-monnaies dans le monde dépasse celle de pays comme le Chili et équivaut à celle consommée par 7 centrales nucléaires. En fait, en raison de la forte consommation d’énergie et des dommages environnementaux impliqués, le PDG de Tesla, Elon Musk, a décidé d’éliminer Bitcoin comme moyen de paiement pour l’achat de véhicules électriques jusqu’à ce qu’une énergie plus propre soit mise en œuvre dans l’exploitation minière.

Sources : El País, Twitter

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash