Espagne: l’Ecosse ne bénéficiera d’aucun traitement spécial si elle tente de rejoindre l’UE – Alerte SNP | Politique | Nouvelles

La pression monte à la suite des élections de jeudi à Holyrood, le SNP tombant terriblement en deçà d’une majorité globale après avoir remporté 64 sièges au Parlement écossais. Mme Sturgeon fait néanmoins pression pour un autre référendum sur le sujet, sept ans après le dernier, et s’engage déjà à rejoindre l’UE si elle réussit et que l’Écosse vote pour quitter le Royaume-Uni.

Cependant, Ignacio Molina, analyste principal à l’Institut royal d’Elcano à Madrid, a suggéré que l’Espagne aurait probablement de sérieuses réserves, principalement en raison de la tentative avortée de la Catalogne de déclarer son indépendance en 2017.

M. Molina a suggéré que le gouvernement espagnol verrait probablement des parallèles inconfortables avec la situation en Écosse.

Il a tweeté: «Il est crucial pour l’Espagne que toute sécession écossaise soit légale en vertu du droit britannique et ne soit pas déclarée unilatéralement comme le gouvernement régional de Catalogne a tenté de le faire en 2017.

«Pourtant, tant que cette condition est respectée, il n’y aura pas de veto.

“L’apaisement de la situation politique en Catalogne ainsi que la composition de l’actuel gouvernement espagnol de gauche, partiellement soutenu par des Catalans modérés indépendantistes, contribuent à mettre l’accent sur des considérations techniques sans politisation forte de la question.”

Néanmoins, M. Molina a ajouté: «Madrid exigera probablement certaines assurances.

La suite a vu des violences généralisées et des affrontements entre la police anti-émeute et les manifestants, et Carles Puigdemont, le président catalan, et son cabinet ont ensuite fui le pays, avec des mandats d’arrêt internationaux émis contre leur arrestation.

M. Puigdemont vit actuellement en exil au Maroc.

S’exprimant en 2018, Joseph Borrell, qui est maintenant le haut représentant de l’UE, ou haut diplomate, mais qui était à l’époque ministre des Affaires étrangères de l’Espagne, a semblé apporter son soutien tacite à l’adhésion d’une Écosse indépendante au bloc.

Lorsqu’on lui a demandé si un gouvernement espagnol accepterait l’idée, il a répondu: «Pourquoi pas? S’ils quittent la Grande-Bretagne conformément à leur règlement intérieur, si Westminster est d’accord, pourquoi serions-nous contre? “

Il a ajouté: “Je pense que le Royaume-Uni se séparera avant l’Espagne.”

Cependant, s’adressant à Express.co.uk le mois dernier, Mar Aguilera Vaques, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Barcelone, a suggéré que le gouvernement espagnol pourrait choisir de ne pas reconnaître l’indépendance de l’Écosse.

Elle a déclaré: “Nous avons eu un match de football. L’Espagne contre le Kosovo et il y a eu le plus grand scandale.

“À la télévision espagnole, ils ont écrit le Kosovo en minuscules parce que l’Espagne ne reconnaît pas son indépendance.”

Mme Aquilera Vaques a ajouté: “Je suppose que ce serait la même chose pour l’Écosse à coup sûr.

“Ils ne veulent pas reproduire ce qui se passe ici avec la Catalogne.”

S’exprimant aux côtés de l’ancien président français Francis Hollande avant le référendum de 2013, l’ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a déclaré: «Il est très clair pour moi, comme pour tout le monde dans le monde, qu’un pays qui obtiendrait son indépendance de l’UE resterait hors de l’UE.

«Et il est bon que les citoyens écossais le sachent et que tous les citoyens européens le sachent.»