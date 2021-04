Espagne: les espoirs augmentent alors que les chefs du tourisme sont prêts à accueillir de nouveau les Britanniques | Monde | Nouvelles

Vacances: le secrétaire au tourisme “ désespéré ” d’accueillir les Britanniques en Espagne

L’espoir d’une saison estivale en plein essor repose sur un programme de passeport Covid qui devrait être prêt à décoller le 17 mai. Cela permettrait à des millions de personnes de s’envoler vers la péninsule ibérique pour des vacances d’été tant attendues – leur première en 13 mois. . La perspective d’une vague de touristes affluant vers les Baléares et au-delà a été accueillie avec joie et soulagement à Madrid hier.

Les chefs du tourisme de la péninsule ibérique – qui couvre l’Espagne, le Portugal et Gibraltar – ont déclaré au public britannique: «Vous êtes notre n ° 1 et vous nous avez beaucoup manqué.»

S’adressant exclusivement au Daily Express, le secrétaire d’État au Tourisme, Fernando Valdes, a déclaré: «L’Espagne est très impatiente d’accueillir de nouveau les Britanniques cet été après une longue période.

«Le Royaume-Uni est notre marché n ° 1.

«Nos visiteurs britanniques nous ont énormément manqué et nous avons bon espoir de les accueillir de nouveau prochainement.

«Nous pensons que les certificats de vaccination aideront à stimuler le tourisme et à susciter à nouveau l’espoir de vacances d’été sur les côtes espagnoles.

De nombreuses destinations populaires auprès des touristes britanniques exigeront d’eux qu’ils aient reçu un vaccin vaccinal et qu’ils fournissent la preuve d’un test négatif récent avant d’être autorisés à entrer.

Les passeports ou certificats de santé Covid leur permettraient de respecter cette obligation et ne perdraient pas une deuxième saison estivale.

L’Espagne est prête à accueillir de nouveau les Britanniques dans quelques semaines, ont déclaré les chefs du tourisme (Image: Alex Tihonov / .)

Cependant, on ne sait pas encore si les touristes doivent avoir reçu une ou deux doses du vaccin.

Mais M. Valdes a salué le programme de vaccination britannique de premier plan comme «très efficace» et s’est dit convaincu qu’il ouvrirait la voie à un «redémarrage estival des vacances internationales entre l’Espagne et le Royaume-Uni».

Il a ajouté: «Nous sommes prêts à recevoir les visiteurs avec des protocoles, des mesures et des conseils en place pour assurer leur sécurité lors de leur visite.

«Notre secteur du tourisme a travaillé intensément dans les coulisses pour se préparer à une reprise du tourisme.

«Nous savons que les visiteurs britanniques sont vitaux pour de nombreuses régions dépendant du tourisme en Espagne et nous partageons une longue et fructueuse histoire du tourisme avec le Royaume-Uni.

«Nous sommes impatients de voir le tourisme rebondir et de voir les visiteurs britanniques profiter de la diversité que notre pays a à offrir.»

Le gouvernement britannique devrait révéler quels pays figureront dans son nouveau système de feux de signalisation le 6 ou le 7 mai. On pense que toute l’Europe et des pays comme la Turquie seront soit orange, soit verts.

Le vert signifie que les voyages sans quarantaine seraient autorisés, tandis que l’orange signifierait des périodes d’isolement de 10 jours pour ceux qui reviennent de ces destinations.

Le rouge signifie qu’aucune entrée ne sera autorisée depuis ces pays.

Le ministère des Transports souhaite un système de certification officiel permettant aux Britanniques de prouver instantanément aux frontières qu’ils peuvent traverser en toute sécurité. Les passeports Covid prouveraient que les voyageurs ont été vaccinés contre le virus. Ce programme pourrait être opérationnel dès le 17 mai, mais certainement à temps pour la haute saison estivale.

M. Valdes a déclaré: «Nous espérons que début mai, le Royaume-Uni clarifiera la date du redémarrage et que toute l’Espagne sera soumise aux restrictions de voyage minimales possibles.

«Un couloir de voyage entre l’Espagne et le Royaume-Uni est une autre possibilité.

Fernando Valdes, secrétaire d’État espagnol au tourisme (Image: Daily Express)

«Nous voulons que les touristes voyagent en Espagne avec toutes les garanties de leur sécurité et un couloir de voyage pourrait fournir une solution possible.

«Si nous parvenons à conclure des accords sur ces questions d’ici juin, nous pourrons passer des vacances d’été, probablement pas de la même manière qu’en 2019, mais un redémarrage bien mérité du tourisme international.»

Les voyageurs entièrement vaccinés pourraient même être autorisés à contourner les tests et la quarantaine. Cela pourrait signifier l’ouverture rapide des vacances dans 30 pays qui avaient précédemment déclaré qu’ils demanderaient aux voyageurs une preuve d’un coup, comme l’Espagne, le Portugal, Chypre, la Croatie, la Turquie et Israël.

La plus grande entreprise de vacances de Grande-Bretagne, Tui, a signalé que les réservations pour juillet étaient en hausse de 500%, l’Espagne, la Grèce et la Turquie étant les destinations les plus populaires. Cependant, certains experts ont mis en garde contre une piqûre dans la queue, les vacances familiales à l’étranger de toutes les entreprises pouvant coûter jusqu’à 91% de plus en raison des protocoles de test.

Le passeport Covid est susceptible d’être numérique, offrant la preuve que le titulaire a reçu un jab Covid et certifié par le gouvernement.

Les officiels sont maintenant dans une course contre la montre pour faire fonctionner le programme.

Tui a signalé que les réservations pour juillet étaient en hausse de 500% (Image: Nicolas Economou / NurPhoto via .)

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Nous travaillons sur une solution pour permettre aux résidents de prouver leur statut Covid-19, y compris leur statut vaccinal, à d’autres pays sur le trajet aller. Nous y travaillons en priorité et avons l’intention de préparer la solution le plus rapidement possible. »

La bonne nouvelle survient alors que Covid a cessé d’être la principale cause de décès en Angleterre et au Pays de Galles. Le virus était troisième en mars, derrière la démence et les maladies cardiaques, a déclaré le Bureau des statistiques nationales.

Entre novembre et février, le virus était la principale cause chaque mois.

Jusqu’à présent, 33 257 651 Britanniques ont eu leur premier coup Covid tandis que 11 192 601 ont eu leur deuxième.

L’état d’alerte de l’Espagne – son nom de verrouillage – doit prendre fin le 9 mai, huit jours avant que le Royaume-Uni n’entreprenne la troisième étape de sa feuille de route pour la liberté.

Alors que de nombreux voyagistes ont été laissés au bord par les interdictions de voyager de Covid, aucun pays ne l’a ressenti plus que l’Espagne, le deuxième pays le plus visité au monde après la France. Avant le verrouillage, il attirait 82 millions de touristes par an – dont 18 millions en provenance du Royaume-Uni -, l’industrie fournissant plus de 12% des revenus du pays. Au total, les Britanniques ont injecté 16 milliards de livres sterling dans la péninsule ibérique.

Commentaire de Paul Charles

Ce n’est pas seulement le 17 mai que tout le secteur du voyage attend avec impatience, mais trois autres dates, ou points de contrôle, comme l’appelle la Global Travel Taskforce.

Le 28 juin, le 31 juillet et le 1er octobre doivent être inscrits au crayon dans votre agenda, car ce seront les dates auxquelles le gouvernement ouvrira davantage les voyages alors que nous espérons nous sortir de cette pandémie.

Ne sous-estimez pas l’impact de la suppression du formulaire d’autorisation de voyager à partir du 17 mai. Cela signifie que n’importe qui peut voyager à l’étranger sans avoir besoin de raison et n’aura pas besoin d’être interrogé à la Corée du Nord par la police armée à l’aéroport.

Je crois comprendre que le gouvernement révélera quels pays arborent les nouvelles couleurs des feux rouges, ambre et vert le 6 ou le 7 mai.

Comme les données mondiales sont mises à jour le jeudi de chaque semaine, cela permet au gouvernement de faire le point sur les dernières données le 6 mai, puis de publier ses réflexions sur la façon dont les pays seront notés.

Je comprends toujours des sources de haut niveau, et je pense que toute l’Europe, et des pays comme la Turquie, seront soit orange, soit verts sur la première carte des feux de circulation. Ajoutez à cela des possibilités vertes telles qu’Israël, la Barbade, le Maroc, les Maldives, les Seychelles, la Grenade, Sainte-Lucie, Antigua et les territoires britanniques d’outre-mer et il est facile de comprendre pourquoi 20 à 30 pays pourraient être verts dès le départ.

Les États-Unis passeront au vert avant le 4 juillet alors que le président Biden rouvrira les frontières aux Britanniques dans le cadre d’un accord réciproque. En même temps que les feux de signalisation, le gouvernement publiera une charte Covid-19 décrivant les droits des consommateurs en matière de voyages. Cela couvrira ce à quoi les consommateurs peuvent s’attendre si un pays change de couleur à court terme et comment ils peuvent demander un remboursement ou une nouvelle réservation.

Le gouvernement en révélera également davantage sur la manière dont ceux qui ont été complètement vaccinés pourront échapper à l’auto-isolement chez eux pendant 10 jours à leur retour d’un pays ambre. Un test peut encore être nécessaire, mais une personne entièrement vaccinée n’aura pas besoin de rester à la maison. Les documents du Cabinet Office confirment que cela est étudié en détail.

Les États-Unis ont déjà montré la voie ici, affirmant que les citoyens américains qui ont été complètement piégés n’ont pas du tout à se mettre en quarantaine à leur retour, mais doivent simplement passer un test PCR le troisième jour de leur retour.

Puis, le 10 mai, le PM devrait donner le feu vert pour le début des voyages à l’étranger. Il s’agit de la période de préavis d’une semaine qu’il a déjà définie avant d’ouvrir la phase suivante de l’annulation du verrouillage.

Paul Charles est consultant en voyages