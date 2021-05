Espagne-Portugal et Pays-Bas-Allemagne en demi-finales

1 juin 2021 à 00h40 CEST

Sur les quatre quarts de finale, deux se sont joués en prolongation, un aux tirs au but et un autre à la troisième minute du temps réglementaire supplémentaire.; le tout avec des objectifs définitifs dans les dernières minutes. Égalité maximale qui se termine avec les demi-finales auxquelles ils joueront Espagne contre Portugal Oui Pays-Bas contre Allemagne qui sera joué jeudi prochain.

ESPAGNE – CROATIE (2-1)

Cela devait être à la 110e minute de la prolongation, mais l’Espagne a réussi à certifier sa passe pour les quarts de finale. Un but qu’il avait en main jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire supplémentaire au cours duquel Luka Ivanusec a fait 1-1 sur penalty renverser la domination espagnole.

Ceux de Luis de la Fuente reconstruisirent le coup, surtout un Pin de Yeremy qui a gaspillé, avec une porte vide, la phrase à la minute 85, et au rythme de Javi puado ils ont repris le classement. Son remplacement a surpris, mais l’entraîneur a gardé une balle dans la chambre qui est devenue deux. A son but à m.66 il a ajouté celui de m.110 coupant de sang-froid le gardien croate pour mettre la finale 2-1.

PAYS-BAS – FRANCE (2-1)

Du double était le créneau horaire à 18h00 CEST. Celui de Myron boadu, un attaquant prometteur de l’AZ Alkmaar, a éliminé l’équipe européenne U21 avec la valeur marchande la plus élevée, selon Transfermarkt, du tournoi avec Eduardo Camavinga, Houssem Aouar, Dayot Upamecano en tant que MVP, mais cela ne les a pas servis.

Ils ont déjà laissé de mauvais sentiments en phase de groupes et en quarts de finale la superbe tête d’Upamecano n’a pas pu faire le bien à la 23e minute.Boadu a égalisé à m.50 profitant d’une erreur dans le positionnement de la défense française et déjà dans les derniers instants. du jeu a fait de même dans une action dans laquelle les Pays-Bas ont pris le dos à la défense.

DANEMARK – ALLEMAGNE (2-2, 5-6 aux tirs au but)

Les onze mètres ont défini le vainqueur d’un quart de finale qui s’est terminé avec la révélation du tournoi, l’équipe danoise dirigée par les Espagnols Albert capellas, dehors. Et que jusqu’au m.88 ils caressaient la passe pour les demi-finales grâce à la fois à leur grande promesse, Wahidullah Faghir, sur le premier ballon qu’il a touché après être entré sur le terrain de jeu à m.66.

Mais Lukas nmecha, prêté au Belge d’Anderlecht par Manchester City, a réussi l’égalisation qui a forcé la prolongation avec un tir qui est allé à l’équipe malgré la chute des tirs. Jonathan Burkardt Cela semblait culminer le retour allemand à la 100e minute, mais le Danemark n’allait pas dire au revoir sans se battre.

Le capitain Victor Nelson a marqué 8 minutes plus tard un penalty maximum indiqué par l’arbitre espagnol Guillermo Cuadra Fernández et mettre la finale 2-2, jusqu’aux pénalités. Votre partenaire à Copenhague, Kistansen, a raté le septième penalty et Paul Jaeckel Il a fini par donner à l’Allemagne la passe pour les demi-finales avec une définition à l’équipe de gauche du but.

PORTUGAL – ITALIE (5-3)

Match de crise cardiaque à Ljubljana. Dany Mota, l’attaquant italien de Monza, a fait 2-0 avec un doublé, le premier du Chilien, après une demi-heure contre, précisément, une Italie qui juste avant la pause a prévenu qu’elle n’allait pas abandonner et Tommaso Pobega réduit l’écart à 2-1.

Une combativité qui s’est encore manifestée après 3-1 en Gonçalo Ramos puisque deux minutes plus tard, à m.60, Gianluca scamaca il est revenu pour placer le sien à un but. Et il est arrivé à m.88. Patrick Cutrone a profité d’un laissez-passer de la mort de Riccardo sottil et a envoyé le parti en prolongation.

L’Italie a poursuivi sa tendance à l’exclusion au Championnat d’Europe des moins de 21 ans et a ajouté son sixième carton rouge en quatre matchs à m.91. Circonstance qui a donné des ailes au Portugal jusqu’à 4-3 de Iota, footballeur de Valladolid, à m.109 après un bon mur à l’intérieur de la surface avec Florentino. Pourrait attacher Cutrone avec un tir au poteau proche une minute plus tard, encore une fois, mais le ballon est passé de peu au large. Francisco Conçeiçao il a condamné avec le 5-3 dans les derniers instants.