Espagne, pour la médaille d’or

08/07/2021 à 08:50 CEST

La délégation espagnole de football masculin affronte la grande finale de Tokyo 2020 contre l’autre grand favori, le Brésil de Dani Alves, après avoir battu le Japon de Take Kubo en demi-finale en 120 minutes. L’Espagne veut répéter l’exploit de Barcelone 1992 et ajouter une nouvelle médaille d’or à son palmarès, le troisième métal olympique de son histoire.

Ceux de Luis de la Fuente, qui Ils n’ont pas perdu un match jusqu’à présent ce tournoi, ils ont fait preuve d’une grande solidité défensive, mais ont manqué d’inspiration en attaque : Ce n’est qu’en quarts de finale contre la Côte d’Ivoire qu’ils ont marqué plus d’un but (deux en 90 minutes et un total de cinq, prolongations comprises). Contre le Japon, l’Argentine, l’Australie et l’Égypte, ils ont atteint un but ou moins.

Le Brésil, pour sa part, classé premier dans le groupe des décès, où étaient l’Allemagne et la Côte d’Ivoire, et ils sont l’un des principaux prétendants au métal doré. Avec Dani Alves et Richarlison comme grandes références d’une jeune équipe, lLes Sud-Américains veulent redevenir champions olympiques, comme ils l’ont fait à Rio de Janeiro 2016 et ajouter leurs quatrièmes Jeux Olympiques avec une médaille olympique.

Une confrontation historique

L’Espagne et le Brésil ne se sont pas rencontrés aux Jeux Olympiques depuis Montréal 1976, lorsque les Brésiliens ont gagné 2-1. Bien que la vérité soit que les deux sélections n’ont été trouvées que dans deux éditions : au Mexique 1968 s’est terminé par une victoire par le minimum (1-0) pour les Espagnols, qui à l’époque jouaient avec des équipes seniors et pas moins de 23.

C’est la cinquième fois que la finale est composée d’une équipe sud-américaine et d’une équipe européenne, avec une victoire pour la première et deux pour la seconde., plus un tirage technique. Le Brésil, en effet, n’a jamais battu ses rivaux européens en finale olympique : un nul et deux défaites. Les Brésiliens ont quatre médailles olympiques (une d’or, une d’argent et deux de bronze), tandis que L’Espagne en a deux au total : un en or et l’autre en argent..