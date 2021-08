Espagne, pour la première médaille d’or

in

06.08.2021 à 21:25 CEST

La délégation espagnole de water-polo féminin cherchera la médaille d’or contre le favori des États-Unis après avoir battu la Hongrie (8-6) en demi-finale et obtenu un métal olympique. Contre un rival qui ajoute deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze, l’Espagne veut entrer dans l’histoire et se venger des grands aspirants.

Ceux de Miki Oca, qui ils arrivent en tant qu’actuels champions d’Europe et vice-champions du monde, ils n’ont perdu qu’un seul match dans cette édition des Jeux Olympiques : contre les Pays-Bas (12-13) en phase de groupes. Malgré cela, les Espagnols ont joué un grand match et ont montré de bonnes versions tant offensivement que défensivement..

Les Américains, quant à eux, ont également engrangé une défaite à Tokyo 2020, également par le minimum (10-9) et précisément contre le rival que l’Espagne a battu et éliminé en demi-finale, la Hongrie. Pour leur sixième participation aux Jeux Olympiques, les Nord-Américains sont assurés d’une nouvelle médaille (ils l’ont obtenue à chaque fois qu’ils y ont participé) et chercher la troisième médaille d’or consécutive après l’argent à Pékin 2008.

Les États-Unis, un rival presque imbattable

L’Espagne affrontera à nouveau l’équipe américaine, comme elle l’a fait aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016 et à Londres 2012, les deux avec des résultats clairement négatifs : L’Espagne n’a jamais gagné les Nord-Américains dans une épreuve olympique. La dernière victoire espagnole remonte à juillet 2013, quand ils ont gagné 9-6 à la Coupe du monde féminine.

Depuis, Miki Oca a accumulé un total de 12 défaites consécutives, certaines d’entre elles particulièrement volumineuses, comme 5-11 à la Coupe du monde féminine 2018 ou 4-11 aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016. Lors de la grande finale, ils devront surmonter le bagage historique entre les deux équipes et écrire l’histoire.