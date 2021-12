Espagne, pour la session plénière contre l’Autriche

12/05/2021 à 20h30 CET

Cristina Moreno

L’Espagne affronte demain (20h30) le dernier match du ‘tour préliminaire’ avec la tranquillité d’avoir atteint le premier objectif fixé – atteindre le tour principal – et les bons sentiments générés lors des deux premiers matches de ce championnat du monde dans le qui sont les hôtesses.

Les Guerreras ont débuté par une victoire contre l’Argentine, après une première mi-temps hésitante (29-13). Ils ont écrasé la Chine lors du deuxième match en faisant preuve d’une belle défense (18-33). Vient maintenant une Autriche touchée par le covid et avec plusieurs de ses joueurs confinés, parmi eux, des clefs comme le gardien Petra Blazek ou la centrale Sonja Frey. Aussi, après être tombé en Argentine

Un dernier obstacle avant le ‘Main Round’ auquel les Espagnols veulent entrer avec plein de victoires. Un trois sur trois ouvrirait la voie aux quarts des Espagnoles qui entameraient cette deuxième phase avec le plus grand nombre de points possible. La « première finale » des Espagnols dans le tournoi, telle que décrite par l’entraîneur national José Ignacio Prades.

« C’est notre première finale, car une victoire signifierait passer à la deuxième phase avec quatre points, quelque chose de fondamental si nous voulons continuer à grimper, mais nous savons que l’Autriche va nous rendre la tâche très difficile, car ils vont jouez à tout pour que tout puisse passer avec des points au tour suivant & rdquor;, a-t-il expliqué Prades dans le précédent.

Même si les sentiments transmis par le groupe « sont très positifs & rdquor ;, le coach a prévenu que » il ne sera pas facile de battre l’Autriche, car les équipes européennes vous demandent toujours de jouer à un très bon niveau & rdquor ;.

De son côté, l’arrière droit de l’équipe espagnole Irène Espinola a expliqué que « nous affrontons le jeu calmement et conscients que tous les joueurs peuvent contribuer, nous voulons continuer à profiter de & rdquor; et a assuré que « nous sommes arrivés très motivés et excités par le match avec l’Autriche & rdquor ;.

Pour cette rencontre, l’unité centrale reste dubitative. Alicia Fernandez, qui n’a pas encore pu faire ses débuts en raison d’un inconfort physique, bien qu’il revienne à la liste Silvia Alderius qui a fait une pause contre la Chine.

L’Espagne et l’Autriche se sont rencontrées jusqu’à 12 fois avec un total de sept victoires pour les Espagnols et cinq pour les Autrichiens. Le dernier précédent date de septembre 2019 lors du tour de qualification pour le Championnat d’Europe danois 2020, avec un triomphe pour les Guerreras.