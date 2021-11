Espagne : programme et où regarder les éliminatoires de la Coupe du monde à la télévision

08/11/2021 à 23:05 CET

Ronald Gonçalves

est Jeudi 11 novembre à 21h45 (HEC), dans le but de poursuivre les dates de qualification pour le Qatar Coupe du monde 2022, les équipes nationales de Grèce et Espagne Ils s’affronteront aux Jeux olympiques d’Athènes, et le match peut être apprécié à travers fuboTV Espagne et TVE La 1.

Tout d’abord, il est important de noter que la combinaison de Luis Enrique arrivera au jeu en étant à la deuxième place du groupe B, où il se trouve avec 13 points et +8 de différentiel de buts. En revanche, en ce qui concerne leurs derniers différends, l’équipe a vaincu le Kosovo (2-0), a vaincu la Géorgie (4-0) et a perdu contre la Suède (2-1), ces derniers étant les actuels leaders de la division.

D’un autre côté, l’ensemble de John van ‘t Schip est situé à troisième place du groupe avec 9 points et +1 de différentiel de buts. De même, leurs résultats récents indiquent une défaite contre la Suède (2-0), une victoire sur la Géorgie (2-0) et une victoire contre la Suède (2-1), mais même une victoire de plus ne suffirait pas pour assumer le poste de Espagne au deuxième siège de la table.

HORAIRES ET O VOIR LA GRÈCE – L’ESPAGNE À LA TÉLÉVISION

Le match entre Grèce et Espagne du nouveau jour de qualification pour le Coupe du monde 2022 au Qatar aura lieu ce Jeudi 11 novembre à 21h45, et il peut être apprécié en Espagne grâce à la couverture de fuboTV Espagne et TVE La 1.