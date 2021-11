Espagne – Russie | Horaire et où regarder la série de la Coupe Davis 2021 à la télévision

28/11/2021

Le à 15:13 CET

Les finales du Coupe Davis 2021 continuer à avancer et L’Espagne rencontre la Russie aujourd’hui à partir de 16h00. (CET) dans la dernière série de la phase de groupes. Le vainqueur de l’égalité sera sacré champion du groupe et se qualifiera pour les quarts de finale. Le second doit attendre de savoir s’il a une place dans la phase finale.

L’Espagne a réussi à battre l’Équateur dans un 3-0 retentissant. Hier, la Russie a obtenu le même résultat face à l’équipe sud-américaine déjà éliminée.

HORAIRES ET O VOIR L’ESPAGNE – LA RUSSIE À LA TÉLÉ

La série entre l’Espagne et la Russie de la Coupe Davis 2021 débutera à 16h00 (CET). En Espagne, il peut être vu à la télévision à travers #Allez, Movistar Sport et Movistar +.

Aussi, vous pouvez suivez la narration en direct et en ligne sur le site SPORT. Vous pouvez également lire les chroniques des matchs, le résumé de la journée et voir les meilleures images de la compétition.