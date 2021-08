Espagne, sans options de médailles dans le golf féminin

08/06/2021 à 7h41 CEST

L’Américain Nelly Korda reste ferme dans le Kasumigasaki Country Club et reste solidement implanté dans le leadership du tournoi de golf féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, dont la quatrième et dernière journée affrontera avec trois coups d’avance la surprenante joueuse indienne Aditi Ashok. La numéro un au classement mondial n’a pas été aussi spectaculaire que la veille, lorsqu’elle a remis une carte de 62 (-9), mais un retour de 69 (-2) a suffi ce vendredi pour continuer à avoir le contrôle du tournoi. . L’Américaine, gagnante cette année de son premier ‘major’ – le Women’s PGA Championship -, a signé un troisième round de 2 down, avec trois birdies et un bogey, le tout dans les neuf premiers trous. Le neuf de retour les a couverts au pair et sans pouvoir profiter des options de birdie qui s’offraient à lui.

Carlota Ciganda Il a commencé la journée avec un bogey et trois trous au pair, mais il a ensuite pris un bon rythme et a signé deux oiselets et un aigle dans les trois suivants. Cependant, dans le reste, il n’a pas si bien réussi, avec trois autres bogeys pour un seul birdie, terminant la journée avec une carte de 70 (-1) et avec un cumulatif de 211 (-2) cela la laisse à égalité pour la vingt-neuvième position et 13 tirs de la Korda nord-américaine (-15). Azahara Munoz il a également été incapable de briller sur le gazon japonais et s’est retrouvé avec un birdie et trois bogeys, avec lesquels sa carte montrait 73 coups (+2) qui le laissent au bas du tableau, à égalité en position 48 avec un cumulatif de 218 (+5).

Aditi Ashok, 200e mondiale, est déterminée dès la première journée à accrocher une médaille à Tokyo 2020. Elle est deuxième à trois impacts après avoir réalisé un tour de 68 (-3) ce jeudi. En compagnie de sa mère cadette, la Bangalorienne a réalisé cinq birdies pour que deux bogeys restent dans le combat.

A cinq coups de la meneuse, quatre joueuses sont à égalité avec en tête la vice-championne olympique de Rio 2016, la Néo-Zélandaise Lydia Ko, dont les 66 (-5) lors de la troisième journée lui donnent l’espoir de répéter le métal à Tokyo. Ko partage la troisième place avec l’Australienne Hannah Green, la Danoise Emily Kristine Pederesen et la Japonaise Mone Inami.

L’armée sud-coréenne est encore loin de Nelly Korda et n’a plus d’options, avec Kim Sei Young, quatrième mondiale, et Ko Jin Young, deuxième du classement, à égalité à huit coups, et avec le tenant du titre, Park Imbee, à midi.