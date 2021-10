Espagne sub’19 – Slovaquie sub’19: Le ‘Red’ bat la Slovaquie avec autorité et est déjà leader

19/10/2021

Le à 20:18 CEST

Adrià Léon

L’Espagne commence bien le tour de qualification pour l’Europe avec un victoire confortable (3-0) sur la Slovaquie. Les joueurs de Pedro López étaient supérieurs à leur rival et se sont imposés à Albufeira avec des buts de Fiamma Benítez, Silvia Lloris et Ainhoa ​​​​Delgado.

ESP

EVK

Espagne

Jana Gallego, Marta Gómez-Calcerrada (Clara Pinedo 46′), Silvia Lloris, Laura Tanarro (Clara Rodríguez 58′), Andrea Medina (Alba Caño 58′), Júlia Bartel, Ariadna Mingueza, Ane Elexpuru, Ornelia Vignola (Laura Viñas 58′ ‘), Fiamma Benítez et Miraria Uria (Ainhoa ​​​​Delgado 78’).

Slovaquie

Stachkova, Krsiakova, Pivarciova, Mudrakova, Mrockova, Lukacova, Pelikanova (Kovalikova 79′), Mak (Muckova 62′), Skerdova (Mazuchova 62′), Moravkova (Vredikova 61′) et Hrdlickova (Retkesova 72′).

Buts

1-0 M. 26 Fiamma Benítez. 2-0 M.35 Silvia Lloris. 3-0 M. 91 Ainhoa ​​​​Delgado.

Arbitre

Michèle Schmölzer. TA : Andrea Medina (40′), Ariadna Mingueza (63′), Júlia Bartel (72′) / Lokacova (33′).

Incidents

Rencontre jouée au Municipal de Albufeira (Portugal).

Jusqu’à dix-huit les tirs au but ont ajouté l’équipe espagnole à une Slovaquie beaucoup plus inoffensive, avec seulement deux tirs enregistrés.

Le premier but est intervenu peu avant la fin de la première demi-heure du match grâce à Fiamma, qui a profité d’un corner dans la surface. À peine dix minutes plus tard, c’était au tour de Silvia Lloris, qui a également profité d’un service sur corner pour marquer de la tête et porter le score à 2-0. Et déjà dans le prolongement de la seconde mi-temps, Ainhoa ​​Delgado, De la tête également, il achèverait un centre de Clara Rodríguez de la gauche pour fermer la lumière.

L’Espagne attend déjà le Portugal, le deuxième rival du mini-tournoi, qu’il affrontera vendredi prochain. Les Portugais sont tombés à leurs débuts contre la République tchèque par 1-2.