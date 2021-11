ESPAGNE – SUÈDE | Luis Enrique : « J’ai enlevé un gros poids de mes épaules »

14/11/2021 à 23:46 CET

Après avoir vaincu la Suède (1-0) dans la souffrance et scellé directement la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, Luis Enrique il n’a eu aucun scrupule à admettre à quel point il avait été mauvais tout au long des qualifications : « Pour être honnête, J’ai enlevé un grand poids de mes épaules», a déclaré explicitement l’entraîneur espagnol, qui ne tarit pas d’éloges sur ses joueurs : « Cela a été une très belle journée. Nous avons souffert, mais les joueurs ont eu confiance et ont pris leur juste prix. C’est un excellent groupe. Pas seulement les 25 qui sont venus ici mais tous ceux qui sont venus ».

L’entraîneur asturien a insisté sur la tension qu’ils ont subie tout au long de la phase de groupes : « La pression a été plus forte qu’en Eurocup. Quand tu dois arriver à un résultat qui semble facile d’après l’histoire, tu prends des responsabilités, mais nous avons transmis de la confiance aux joueurs et ils ont été très bons. »

Luis Enrique voulait avoir des mots d’encouragement pour lvaro Morata, le footballeur qui a concentré les critiques sur les moments les plus critiques de l’équipe espagnole : « Álvaro est toujours prédisposé à aider. Nous avons choisi Raúl pour profiter de l’illusion des débuts et de l’ignorance que son rival pouvait avoir, mais Álvaro mérite d’avoir été le protagoniste de la victoire. Avec cette victoire, nous fermons le cercle et il n’y a pas de joueur qui puisse refléter ce que c’est que de surmonter des difficultés comme lui« .

L’entraîneur espagnol n’a pas oublié les supporters sévillans : « Le public a été spectaculaire et nous avons pu leur dédier un tour d’honneur comme si c’était un titre, car c’était un titre. Nous avons remarqué votre soutien trois heures auparavant, avec les personnes qui nous attendaient à l’hôtel. Je connais Séville depuis mon temps de joueur et jouer ici est toujours spécial ».

« On va très bien arriver à la Coupe du monde »

Luis Enrique était convaincu que l’Espagne allait être le protagoniste de la Coupe du monde 2022 au Qatar : « Nous serons l’une des sélections que nous pouvons faire des choses. Vu les circonstances difficiles dans lesquelles nous avons pu concourir, je suis convaincu que nous allons très bien nous qualifier pour la Coupe du monde, avec des vétérans et des jeunes. »

Et là, il a de nouveau fait un clin d’œil à ses footballeurs, en particulier Gavi, qui a été scandé à différentes phases du match par un passe-temps qui l’a vu naître personnellement et dans le football : « J’ai beaucoup de chance car j’ai 50 joueurs. Je les plains, car ils ne pourront pas tous être présents. Nous avons un casting de vétérans exemplaires comme Busi, Alba, Koke ou Azpilicueta ou des jeunes formidables, notamment Gavi, qui a vécu, en tant qu’Andalou, un match spécial devant ses public. Gavi est né pour jouer au football et, espérons-le, pendant de nombreuses années« .

Cependant, Luis Enrique n’a pas manqué l’occasion d’envoyer une fléchette aux journalistes : « L’holocauste cannibale va revenir, mais nous sommes habitués à la pression. Nous aimons que les médias génèrent de bonnes vibrations, car nous avons rempli en laissant tout sur le terrain. de jeu. Cette sélection va toujours le faire. «