ESPAGNE – SUÈDE | Sergio Busquets égale Xavi Hernández avec l’équipe espagnole

14/11/2021 à 21:29 CET

Sport.es

Sergio Busquets a formé, comme c’était prévisible, dans le onze de départ que Luis Enrique a conçu pour sceller le classement de la Coupe du monde au Qatar. Le milieu de terrain du FC Barcelone commande la salle des machines contre la Suède dans ce qui est son match 133 avec le maillot de l’Espagne. Un chiffre significatif, puisqu’il place l’actuel capitaine espagnol sur le podium international, égalant son ancien coéquipier et maintenant entraîneur de l’équipe Blaugrana Xavi Hernández.

Celui de Badía a battu la Grèce contre son ancien coéquipier du Barça Andrés Iniesta et n’a plus que les ex-Madridistas devant Iker Casillas, qui a complété 167 sélections, et Sergio Ramos, qui mène le classement avec 180. A 33 ans, Busquets continue d’être à un très haut niveau et, bien qu’il soit loin de ces deux records, il ne serait pas déraisonnable s’il pouvait dépasser l’ancien gardien de but. Plus difficiles sont les 180 matchs du défenseur du PSG, qui est le deuxième footballeur de l’histoire à avoir le plus souvent défendu le maillot d’une équipe nationale, derrière les 184 sélections d’Hassan Ahmed pour l’Egypte.

Découverte de Guardiola

Depuis Josep Guardiola lui a donné l’alternative en 2008 au Camp NouSergio a été un intouchable au Barça et en Espagne pour son intelligence tactique et sa qualité technique, un véritable entraîneur situé dans la zone du terrain où le football se construit et se détruit. Personne ne l’aime pour anticiper les mouvements de l’adversaire et s’associer avec ses coéquipiers lors du maniement du ballon.

Aussi Vicente del Bosque, à l’époque le sélectionneur de l’Espagne, a tout de suite vu qu’il devait user de son talent pour consolider l’Espagne qu’il avait héritée de Luis Aragonés et qui était déjà championne de l’Euro 2008.

Débuts avec Del Bosque

Ainsi, début 2009, après avoir été convoqué pour un premier duel contre l’Angleterre dans lequel il n’avait pas de minutes, place aux débuts de Sergio Busquets, le 1er avril. C’était dans un match du Groupe 5 de la phase de qualification pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud 2010. Disputé au stade Ali Sami Yen devant quelque 23 000 fans, d’entre eux environ 200 Espagnols, Busquets est entré dans la minute 73 par David Silva, lorsque le duel a enregistré un 1-1 inquiétant.

La Turquie avait pris l’avantage à la 26e minute grâce à Senturk, qui a terminé un but vide. L’égalité n’interviendrait qu’à la 63e minute, lorsque Xabi Alonso a converti un penalty. Et le triomphe, angoissant, « explose » dans le 90+2 : Riera s’est rivé à plaisir sur une passe de Dani Güiza. Le premier à célébrer le but avec Riera était Busi lui-même.C’était la première victoire de l’Espagne en Turquie et la première joie pour Sergio avec le maillot rouge; en 2009, il était en passe de gagner avec le Barça Pep Team, d’abord le triple puis le sextet. A cette époque, il avait été consolidé le meilleur milieu de terrain de l’histoire, totalement « Made in La Masia » et composé de Busi lui-même, Andrés Iniesta et Xavi Hernández, son grand ami et partenaire et maintenant, son entraîneur. Le losange a été complété par nul autre que Leo Messi…

Son bilan sur les 132 matchs joués est de 93 victoires, 21 nuls et 19 défaites.. Il n’a marqué que deux buts et distribué neuf passes décisives. Son palmarès comprend la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et la Coupe d’Europe en Ukraine et en Pologne 2012. Et il est encore en mesure d’augmenter ses statistiques, puisque sa présence à la Coupe du monde au Qatar, au cas où l’Espagne confirme son classement, est sûre.