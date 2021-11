ESPAGNE – SUÈDE | Suivez en direct la conférence de presse de Luis Enrique et Sergio Busquets

13/11/2021

Le à 18:07 CET

L’Espagne face au dernier obstacle en route pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022. L’équipe dirigée par Luis Enrique n’a besoin que d’un point contre la Suède pour sceller la première place du groupe B cela lui donnerait le passeport direct pour l’épreuve de la Coupe du monde.

L’Espagne est venue à cette rencontre dans une situation privilégiée après la défaite inattendue des Suédois en Géorgie (0-2) et leur victoire subie en Grèce (0-1). Et il jouera aussi avec les encouragements des supporters, qui plus de 24 heures avant le match ont déjà épuisé ses 57 619 places.

Luis Enrique et Sergio Busquets analysent le match décisif contre les Suédois. Le sélectionneur pourrait profondément remodeler le onze concernant le duel contre la Grèce pour tenter de remonter le tonus physique de l’équipe. Et le capitaine pointe l’une des nouveautés.

Luis Enrique récupère Mikel Merino pour cette nomination, qui n’a pas pu être disponible contre la Grèce en raison d’un inconfort physique.

Rappelez-vous que un nul suffit à l’Espagne pour assurer leur présence à la Coupe du monde au Qatar. L’équipe espagnole n’a pas raté ce rendez-vous depuis l’Allemagne 74. Il s’agirait de sa douzième participation consécutive.

Luis Enrique et Sergio Busquets livrent en conférence de presse leurs impressions sur l'Espagne-Suède avec laquelle se clôture la phase de qualification du groupe B pour la Coupe du monde au Qatar.

