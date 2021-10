Espagne vs France, finale de la Ligue des Nations de l’UEFA : blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

C’est l’heure de la finale de l’UEFA Nations League 2021 ! Après deux fantastiques demi-finales plus tôt cette semaine, les deuxièmes champions de la nouvelle compétition internationale d’Europe seront désignés ce soir dans l’historique San Siro.

Et quel jeu cela promet d’être. Après une improbable victoire de retour sur la Belgique à Turin, la France, championne du monde en titre, entre dans celle-ci pleine de confiance et de talent offensif prête à remporter un autre trophée.

Mais l’Espagne de Luis Enrique a battu mercredi l’Italie, championne d’Europe, avec autorité, l’adolescent barcelonais Gavi étant l’une des stars du spectacle dans ce qui a été une soirée brillante pour La Roja. L’Espagne sera une fois de plus outsider mais a plus que apprécié ce rôle sous Lucho, et elle espère une soirée glorieuse contre les Bleus.

Trois joueurs du Barça débutent en finale : Gavi et Sergio Busquets au milieu de terrain et Eric García à l’arrière. Cela promet d’être une finale incroyable, et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vamos !

BLOG EN DIRECT

ALIGNEMENTS

ESPAGNE

XI de départ : Simon ; Azpilicueta, García, Laporte, Alonso ; Gavi, Busquets, Rodri ; F. Torres, Oyarzabal, Sarabie (4-3-3)

Banc : De Gea (GK), Sánchez (GK), Pau Torres, Martínez, Bryan Gil, Pino, Koke, S. Roberto, Reguilón, Porro, Fornals, Merino

LA FRANCE

Onze de départ : Lloris ; Koundé, Varane, Kimpembe ; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernández ; Griezmann ; Benzema, Mbappé (3-4-1-2)

Banc : Costil (GK), Maignan (GK), Martial, Diaby, Dubois, Guendouzi, Upamecano, Veretout, Ben Yedder, L. Hernández

INFO MATCH

Compétition/Journée: Finale de l’UEFA Nations League 2021

Démarrer: dimanche 10 octobre 2021, 20h45 CET (Barcelone), 19h45 BST/WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 14h45 HE, 11h45 PT (USA), 12h15 IST (Inde, lundi)

Lieu: San Siro, Milan, Italie

Arbitre: Anthony Taylor (ANG)

