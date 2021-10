Espagne vs France, finale de la Ligue des Nations de l’UEFA : score final 1-2, la France vient derrière pour remporter le trophée à San Siro

L’Espagne de Luis Enrique a raté une occasion en or de remporter son premier trophée depuis 2012 et a subi une défaite 2-1 contre la France lors de la finale de l’UEFA Nations League à San Siro. La Roja a été la meilleure équipe pendant 65 minutes et a pris la tête, mais le talent offensif supérieur de la France et une décision controversée du VAR se sont avérés trop pour l’Espagne et les Bleus sont les deuxièmes vainqueurs de la Ligue des Nations.

PREMIÈRE MOITIÉ

La première mi-temps ressemblait à une finale : aucune des deux équipes ne voulait prendre de vrais risques et ouvrir des espaces à l’arrière, et le jeu a été très tactique tout au long de la période. L’Espagne, comme d’habitude, avait beaucoup plus de ballon et a fait preuve de plus d’initiative en essayant de trouver des espaces, mais la défense française était bien organisée et alerte et n’a jamais laissé une réelle chance à La Roja.

La France ne pouvait pas non plus apporter de danger sur le comptoir, les trois attaquants étoiles étant restés silencieux par la défense espagnole, et aucun des gardiens n’avait à intervenir de manière significative.

À la mi-temps, un match serré avec beaucoup d’intensité et la défense était grande ouverte avant la seconde mi-temps.

DEUXIÈME PARTIE

Les 20 premières minutes de la seconde mi-temps ont continué à être serrées et manquent de moments d’attaque, mais elles sont rapidement passées à la vitesse supérieure lorsque Sergio Busquets a joué Mikel Oyarzabal avec un beau long ballon et que l’attaquant de la Real Sociedad l’a remporté sur Dayot Upamecano et a trouvé le fond corner pour donner l’avantage à l’Espagne.

Karim Benzema a égalisé les choses 90 secondes plus tard avec une frappe brillante dans la lucarne, puis nous avons obtenu la finale que nous espérions : les deux équipes se sont ouvertes et ont commencé à s’attaquer, et nous avons eu de bonnes chances pour les deux équipes.

Puis, à 10 minutes de la fin, Theo Hernández adressa une passe en profondeur à un hors-jeu Kylian Mbappé, mais la tentative d’interception d’Eric García tomba sur Mbappé qui passa le ballon dans les filets. Selon VAR, la touche de García a joué Mbappé à l’intérieur et le but a été accordé, complétant le retour français.

L’Espagne a jeté tout le monde en avant dans les dernières secondes en essayant de trouver un égaliseur tardif, mais la France a tenu bon et le coup de sifflet final est venu couronner les champions du monde en titre en tant que vainqueurs de la Ligue des Nations.

Espagne: Simon; Azpilicueta, E. García, Laporte, Alonso; Gavi (Koke ​​75′), Busquets, Rodri (Merino 84′) ; F. Torres (Fornals 84′), Oyarzabal, Sarabia (Pino 61′)

But : Oyarzabal (64′)

La France: Lloris; Koundé, Varane (Upamecano 42′), Kimpembe ; Pavard (Dubois 79′), Pogba, Tchouameni, Théo ; Griezmann (Vérétout 90+2′) ; Benzema, Mbappé

Buts : Benzema (66′), Mbappé (80′)