Espagne vs Suède, Euro 2020 : blog en direct, mises à jour, faits saillants

C’est l’heure des débuts de l’Espagne à l’Euro 2020 ! La Roja a commencé son parcours dans les Championnats d’Europe avec un match à domicile contre la Suède à Séville, et malgré le fait de ne pas avoir le puissant Zlatan Ibrahimovic en raison d’une blessure, c’est toujours une bonne équipe difficile qui peut causer beaucoup de problèmes.

La légende barcelonaise Luis Enrique choisit deux joueurs actuels du Barça dans le onze de départ alors que Jordi Alba joue et dirige l’équipe à l’arrière gauche et Pedri obtient le feu vert au milieu de terrain, et nous verrons également Aymeric Laporte qui pourrait ou non rejoindre les Blaugrana cet été. La grande surprise de la formation espagnole est Marcos Llorente qui commence à l’arrière droit contre César Azpilicueta.

Nous y voilà!

INFO MATCH

Compétition/Journée: Euro 2020, Groupe E, 1re journée

Date/Heure: Lundi 14 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mardi)

Lieu: Estadio de La Cartuja, Séville, Espagne

Arbitre: Slavko Vinčić (SVN)

VAR: Bastian Dankert (ALLEMAGNE)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), autres

ALIGNEMENTS

ESPAGNE

XI de départ : Simon ; M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba (c); Koke, Rodri, Pedri ; F. Torres, Morata, Olmo (4-3-3)

Banc : De Gea (GK), Sánchez (GK), D. Llorente, García, Azpilicueta, Gayà, Thiago, Fabián, Sarabia, Oyarzabal, Adama, Gerard

SUÈDE

Onze de départ : Olsen ; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson ; Olsson, Ekdal ; Larsson (c), Forsberg; Berg, Isak (4-2-2-2)

Banc : Johnsson (GK), Nordfeldt (GK), Bengtsson, Svensson, Helander, Sema, Krafth, Claesson, Jansson, Quaison, Larsson, Cajuste

BLOG EN DIRECT