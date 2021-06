Espagne vs Suède| Euro 2021 : Morata rouvre le débat sur le N°9

in

A. FDEZ.

Séville

ADAPTÉE PAR CONOR CLANCY

Mise à jour 14/06/2021 – 23:15

Alvaro Morata a raté une autre occasion énorme pour l’Espagne lundi soir, laissant passer l’occasion d’ouvrir le score et de briser un têtu Suède équipe dans un match nul sans but à Séville.

le Juventus l’attaquant, cependant, a toujours suscité un débat en Espagne et beaucoup de gens s’attendaient à le voir sortir du XI pour le premier match du Championnat d’Europe. Luis Enriquel’idée était différente, s’en tenir à Morata et partant Gérard Moreno sur le banc, bien qu’il soit l’attaquant le plus en forme d’Espagne.

Morata a été victime d’encore plus de sifflets dans les tribunes après son échec, et ces sifflets se sont intensifiés en seconde période après une autre chance. D’autres sections du stade ont montré leur soutien à Morata et ont encouragé l’attaquant, mais le joueur a semblé oublier les sifflets.

Les fans ont été unanimes à applaudir Luis Enriquedécision d’envoyer les remplaçants s’échauffer, mais MorataLe nom de a été accueilli avec plus de sifflets que d’applaudissements lorsqu’il a été retiré.

L’ovation de Gérard Moreno

L’introduction de la Villarréal L’attaquant en était un que les fans étaient heureux de voir, et il a reçu le soutien le plus fort de la nuit lorsqu’il est entré sur le terrain.