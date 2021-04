‘Espagoles’ dans le monde

Adama Traoré, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ferran Torres, Álvaro Morata, Fabián Ruiz, Borja Mayoral, Toni Martínez, Alberto Bueno et Edu Expósito ils ont inondé le match européen d’une pluie de buts des Espagnols qui jouent pour le continent.

Afin de AdamaSon objectif est venu au moment où son équipe et lui-même en avaient le plus besoin, ce qui jusqu’à ce vendredi n’a pas fait ses débuts cette saison en Premier. Sur la corne était marqué un coup de fouet imparable qui a fait sauter le but de Fulham. La finale 0-1 éloigne Wolverhampton de la relégation.

Les deux de Dani Olmo c’était aussi d’une grande beauté esthétique. Le joueur de Leipzig a marqué son cinquième but dans un match officiel cette saison après un mur magique de talon avec Kevin Kampl défini de manière imparable pour le gardien de but du Werder Brême. Il a ouvert le score d’une victoire importante (1-4) qui Le combat pour le titre rouvre en Allemagne.

Sarabia a contribué à la victoire sur la promenade du Paris Saint-Germain face à Strasbourg (1-4). Le milieu de terrain a montré à Mauricio Pochettino qu’il pouvait être important. Avec une main droite de l’intérieur de la surface, il a inscrit le deuxième but pour en ajouter six en Ligue 1 cette saison.

Il a également souligné la cataracte des buts Alvaro Morata, qui a atteint huit ans en Serie A après avoir remporté la deuxième victoire de la Juventus sur Gênes. En plus, Borja Mayoral, qui a donné la victoire à la Roma avec son septième but de la saison, et Fabian Ruiz, qui a signé un autre plein de classe qui a servi à Naples pour gagner 0-2 à la Sampdoria, a complété la liste des buts avec un accent espagnol en Serie A.

Et en fermant les grandes ligues, Ferran torres a marqué un but pour Manchester City à la fin inutile, car ils ont perdu 1-2 contre Leeds. Bien sûr, il cumule déjà 15 ce parcours entre club et équipe nationale.

Au Portugal, Toni Martinez a ouvert le score pour la victoire de Porto, qui a gagné 0-2 contre Tondela et une ancienne ligue portugaise, Alberto Bon, a marqué un penalty en Grèce pour l’un des buts de Volos, qui a battu Panetolikos 3-1. Enfin en Pologne Edu Exposito a donné un point à son équipe, Slask, qui a fait match nul 1-1.