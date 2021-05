Espanyol, 31 jours en ascension directe

L’Espanyol sera à nouveau en première division. C’est une question de temps. Les mathématiques disent que ce week-end, les chances atteignent 88,8%. La science qui étudie la propriété des nombres déclare également que Si l’Espanyol marque un point à Romareda samedi prochain, ce sera une équipe de premier plan du football espagnol. Rentrer à la maison un an plus tard.

Personne ne peut dire que ce n’était pas ce à quoi on s’attendait mais passer au Second n’est pas une tâche facile. L’équipe bleue et blanche l’a vécu dans sa propre chair. Par équipe, par nom, par purement la qualité individuelle de l’équipe, L’Espanyol était le candidat clair pour la promotion directe. Mais dans l’enfer de la division argent, ce n’est pas seulement valable avec les chiffres, avec les fissures. Il faut le prouver sur le terrain et surtout apprendre à survivre. Ne pas tomber dans le puits d’esprit quand les choses tournent mal. Ils ont tous des stades de crise.

le début de la perruche Jusqu’à présent, 37 jours de la Ligue SmartBank ont ​​été joués. L’Espanyol a été en position de promotion directe dans 31 d’entre eux. Le début de l’Espanyol était bon. Il est devenu le premier leader de la saison avec une victoire 3-0 sur Albacete mais est rapidement tombé à la quatrième place, hors de la promotion directe, après un match nul et vierge lors de la deuxième journée contre Majorque. Un avertissement qui s’est avéré utile pour enchaîner trois victoires consécutives pour rentrer dans la zone de promotion au quatrième jour. Le premier revers est arrivé, à Vallecas, mais l’équipe de Vicente Moreno n’a pas bougé de la direction.

Premier nid de poule

L’Espanyol a enchaîné dix jours d’affilée au sommet et l’euphorie commençait à s’installer à Cornellá. Puis vint la première pente de la saison. Match nul à Fuenlabrada et deux défaites consécutives contre Gérone et Leganés. Le coup a été tel que les hommes de Vicente Moreno sont passés de la deuxième place à la quatrième place.

Il a fallu deux jours pour récupérer et retourner dans la zone la plus noble de la table et cinq pour arracher la tête à une Majorque pratiquement intraitable. Ils l’ont fait grand. Battre Almería à domicile avec le but désormais légendaire de Raúl de Tomás au-delà du centre du terrain. Ils ne savaient pas qu’après cinq victoires consécutives, la chute allait être encore plus importante que la précédente.

Tremblement de terre en 2021

Tout a commencé à Las Palmas. Cette défaite aux îles Canaries lors du premier match de la nouvelle année a commencé une série de seulement trois victoires en dix matchs de championnat. Sans compter l’élimination de la Copa del Rey contre Osasuna. Une séquence qui a presque coûté son travail à l’entraîneur de Masanasa. La patience, un autre aspect clé à souligner à l’Espanyol. Ils lui ont donné confiance, ils ont misé sur lui dans le dur et Moreno a répondu avec une finale de saison à encadrer.

L’Espanyol a maintenant 14 jours d’affilée sans perdre et malgré avoir passé les jours 28 et 29 dans une zone froide, les perroquets sont remontés au sommet au jour 31 et n’ont jamais quitté la première place. Sept victoires en huit jours à un moment où ses rivaux les plus directs ont le plus échoué. Le meilleur exemple, Almería, qui atteint l’étape décisive avec seulement deux victoires lors des dix derniers matchs. Les Andalous n’ont pas pardonné à leur entraîneur José Gomes et maintenant avec l’arrivée de Rubi ils préparent les barrages de promotion, à l’exception de la catastrophe de Majorque à la deuxième place.

Précisément, l’ensemble de l’entraîneur catalan peut rapprocher encore plus la promotion de l’Espanyol à Primera aujourd’hui. Si les Almeria ne parviennent pas à battre Tenerife à l’Heliodoro, l’Espanyol pourrait même perdre face à Saragosse. Leganés, qui joue lundi à Vallecas, entrerait en jeu. Dans les comptes définitifs, si l’Espanyol perd, Almería et Leganés sont obligés de gagner pour éviter une promotion. 27 combinaisons possibles. 88,8%.