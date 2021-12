Espanyol, à la conquête de Balaídos

La saison de retour en première division est plus que bonne pour l’Espanyol. La neuvième place, à six points d’un Rayo Vallecano qui marque la zone européenne, est correcte et attendue après la débâcle vécue il y a deux saisons, descendant à l’enfer de la deuxième. Les 23 points que l’équipe de Vicente Moreno a dans le tableau sont basés sur le stade RCDE. Il en a ajouté 20 à domicile avec six victoires, deux nuls et une seule défaite. Contre l’Atlético de Madrid et au rabais.

Le côté « B » de l’Espanyol se révèle quand l’herbe n’est pas celle de Cornellá. L’équipe ne sait pas quel est le goût de la victoire à domicile, où elle a cumulé trois nuls et cinq défaites. Il est le deuxième pire visiteur de la catégorie.

Conquérir Balaídos signifierait pouvoir manger le nougat avec les devoirs de la première partie de la saison plutôt que des faits et pouvoir regarder le noble domaine de la table de vous à vous. Le fief céleste n’est pas exactement un terrain amical pour les perroquets. Une seule victoire jusqu’ici ce siècle, en 2007. Il a plu, et beaucoup depuis.

Cependant, cela semble être l’occasion idéale de briser la séquence de défaites à l’extérieur de la maison. Le Celta n’a ajouté que cinq points jusqu’à présent en championnat à Balaídos. Si l’Espanyol est l’avant-dernier visiteur, ceux du Coudet occupent la même place mais en termes de locaux. Ils n’ont pas gagné devant leur peuple depuis 82 jours. Ils l’ont fait contre Grenade et cela date du 27 septembre. Pour gagner à Vigo, l’arme habituelle, De Tomás.

Le meilleur buteur de l’Espanyol, avec huit buts, sait déjà ce que c’est que de marquer contre le Celta. À Vigo, c’est sûr. Lors de sa seule confrontation avec les Galiciens, en 2018-19 en tant que joueur du Rayo Vallecano, De Tomás a signé un triplé lors de la victoire madrilène 4-2. Bien sûr, à Vallecas.

Iago Aspas, le grand atout

L’entraîneur argentin, Eduardo Coudet, récupère pour le dernier match de l’année son buteur Iago Aspas et le capitaine Hugo Mallo, qui forcera son retour après que l’autre arrière droit de l’équipe, Kevin Vázquez, s’est blessé en Andorre. Tous deux débuteront dans un onze auquel reviendront nombre des titulaires qui se sont reposés en Coupe, puisque Coudet n’a qu’un doute au centre du terrain : lui donner du muscle avec Tapia et Beltrán ou miser sur la créativité de Denis Suárez malgré son usure d’échanson.

Porter que l’Espanyol a évité avec un but de Sergi Gómez à Palencia quand ils ont touché la prolongation. Un autre point en faveur de l’Espanyol.

Les files d’attente probables

celtique: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán ; Mur; Brais Méndez, Beltrán, Cervi; Aspas et Santi Mina.

Espagnol: Diego Lopez; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Nu, Herrera ; Embarba, Darder, Puado et Raúl de Tomás.

Arbitre: Pizarro Gómez (Comité de Madrid).

Stade: Balaidos.

Heure: 21: 00h