Espanyol de LaLiga Santander: horaires et où regarder à la télévision

17/11/2021

Act à 10h40 CET

Jour 14 de LaLiga Santander va commencer ça vendredi 19 novembre et se poursuivra pendant plusieurs jours jusqu’au lundi 22 novembre. Avec cela, nous assisterons à une confrontation entre Barcelone et l’Espanyol qui sera joué dans le Camp Nou.

LaLiga Santander est actuellement en une situation vraiment complexe. Les positions les plus élevées du classement sont très serrées entre les Société réelle (28 points), Real Madrid (27 points) et Séville (27 points). Ils sont suivis de près par l’Atlético de Madrid (23 points), le Real Betis (21 points) et la surprise de l’année : le Rayo Vallecano (20 points).

Dans les positions les plus basses se trouvent actuellement Elche (11 points), Levante et Getafe (avec 6 points chacun). Ces deux derniers commencent à montrer une dynamique qui pourrait les condamner dans les tout premiers instants de LaLiga Santander.

Barcelone n’est pas à son meilleur. Cependant, il est prévu que le retour de Xavi Hernández en tant qu’entraîneur, il sert de catalyseur qui améliore ostensiblement les capacités des Blaugrana. Devant eux, un Espanyol avec qui il rencontre ex aequo à 17 points, ce qui augmentera à coup sûr la rivalité de ce rendez-vous déjà classique à Barcelone.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 14 DE LALIGA SANTANDER

Nous pouvons regarder ce match sur Samedi 20 novembre à 21h00. Pour profiter du coup d’envoi et de tout le contenu auquel nous pouvons nous abonner Movistar + et profitez du jeu à Movistar LaLiga.