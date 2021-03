Espanyol Femenino contre Real Sociedad Femenina

27/03/2021 à 15:14 CET

La Réel visitez ce dimanche pour Dani Jarque Sports City se mesurer avec Espagnol lors de leur vingt-quatrième réunion de la Primera Iberdrola, qui débutera à 16h00.

Le Espanyol Femmes Il arrive avec enthousiasme pour la vingt-quatrième journée après avoir remporté une victoire 1-0 à l’extérieur contre Eibar femmes, avec un peu de Lombi. De plus, les locaux ont gagné dans six des 23 matchs disputés à ce jour dans la Primera Iberdrola avec un chiffre de 18 buts en faveur et 45 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Société royale féminine a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Séville Féminin lors de sa dernière rencontre, pour qu’il vienne à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points laissés pour compte. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés dans la Primera Iberdrola, elle en a remporté 13 avec un nombre de 44 buts en faveur et 28 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Espanyol Femmes a réalisé un bilan de quatre victoires, six défaites et deux nuls en 12 matchs joués à domicile, de sorte que les visites au stade Dani Jarque Sports City Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Société royale féminine Ils ont gagné cinq fois, ont été vaincus quatre fois et ont fait match nul deux fois lors de leurs 11 matchs jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Espanyol Femmes et les résultats sont deux défaites et quatre nuls pour les locaux. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs six dernières visites au stade de la Espagnol. Le dernier match auquel ils ont joué Espagnol et la Réel Dans ce tournoi, il a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, on voit qu’avant la dispute du match, le Société royale féminine est en avance sur le Espanyol Femmes avec une différence de 23 points. À ce moment, le Espanyol Femmes il a 21 points et est en quatorzième position. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec 44 points.