Espanyol: Histoire de quatre retours “ au premier ”

L’Espanyol est un spécialiste de la sortie de «l’enfer» pour la première fois. Ce samedi, vous avez besoin d’un point à Saragosse pour confirmer cette règle. Et comme s’il s’agissait d’une série parfaite, il joue cette année loin de son stade, comme à la première et à la troisième. Les deuxième et quatrième fêtes ont été vécues dans le souvenir de Sarrià.

Cette histoire est collectée dans une gamme de 32 saisons entre 1962 et 1994. Quatre exploits avec des solutions différentes mais avec le dénominateur commun de revoir l’Espanyol dans la catégorie dont il fut le fondateur en 1929. En fait, à l’exception du Barça, du Real Madrid et de l’Athletic, qui n’ont jamais abandonné, les Espanyolistas sont les seuls des sept restants à avoir disputé ce premier championnat et qu’à chaque fois qu’ils sont descendus, ils ont récupéré le premier immédiatement.

Maintenant, la cinquième chance se présente, mais allons-y étape par étape.

C’était le but d’Idígoras lors du bris d’égalité de 1963 contre Majorque

| Vie de sport

1963: Tiebreaker à Chamartín

Après être descendu dans la promotion contre Valladolid, L’Espanyol a opté pour le Guaraní Heriberto Herrera – qui était connu sous le nom de “ HH II ” en raison de la coïncidence des initiales avec Helenio Herrera– chercher le retour au Premier. Affecté au groupe Nord, il a terminé deuxième derrière ce Pontevedra qui serait le tourment des grands dans les années 60 en première classe, avec la maxime «il faut le ronger».

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Les Bleu et Blanc ont dû miser leur promotion dans une autre promotion. Le rival, Majorque. 2-1 au match aller à Sarrià et le même score au match retour à Lluís Sitjar. Sans aucune séance de tirs au but, au moment où il a été résolu dans un match décisif joué dans le Santiago Bernabeu. Curieusement, l’un des trois jeudis de l’année qui «brillait plus que le soleil»: le jour de l’Ascension. Un but du sévillan Manuel Idígoras à la minute 77, terminer un corner lancé par Boy, il a honoré cette fête.

Herrera est parti ce 23 mai avec Piris, dans le but; Riera, Bartolí et Muñoz, en défense; Santos et Abel, au centre du terrain et Garçon, Rivas, Idígoras, Domínguez et Castaños, en attaque. Un 1-0 qui a marqué le premier retour en première division.

En 1970, l’Espanyol est monté en battant l’Ilicitano et en regardant Séville

| periquito.cat

1970: Goleada et ‘help’ cuatribarrada

La baisse de 1969 a eu une réponse rapide dans une saison 69-70 que le Chilien a commencé Fernando Riera sur le banc, bien qu’il ait été relevé en février -après être tombé aux mains de Ferrol- par Rafa iriondo, Champion de la Coupe en 1969 avec l’Athletic.

L’équipe bleue et blanche a été consolidée à la deuxième place -les trois premiers sont montés- jusqu’à l’arrivée de l’avant-dernier jour. Les Kakhol lavan devaient battre un Illicitano qui se battait pour la permanence et, à son tour, attendez-vous à un trébuchement de leurs poursuivants, Betis ou Malaga. Vaincu par ceux d’Elche par 7-0, avec tous en attente du marqueur de fléchettes simultanées. Malaga n’a pas échoué face à Salamanque (2-1) … mais lorsque la flèche noire a indiqué la fin du Betis-Sant Andreu (0-0), le public a envahi le terrain pour fêter sa promotion.

Le line-up présenté par l’équipe d’Iriondo le 31 mai 1970 était composé de Bertomeu sous des bâtons; Osorio, Mingorance et Martínez Vilaseca, en défense; Griffa et Glaría, dans la zone large et Amas, Lico, Re, Rodilla et Jose María, à l’avant. Ce dernier a été remplacé par Juan Manuel Tartilán dans la minute 64.

Le câlin entre Meléndez et Iñaki après une montée à Malaga

| MURS JI

1990: Les tirs au but les plus angoissants

En 1989, après être tombé dans une promotion malheureuse avec Majorque, il était temps de recommencer. Benito Joanet – gardien de but dans la saison de la première promotion – était l’entraîneur, mais a été soulagé par Juanjo Díaz au début de 1990.

Cinquième de la Ligue, contesté la promotion avec Malaga par les cheveux. Au match aller, 1-0 à Sarrià avec un but de Gabino. Et à La Rosaleda, le même tableau de bord avec un but de Rivas. Le temps supplémentaire n’a rien changé et les tirs au but ont été angoissants. Quinzième coup et le but Carlos Meléndez -N’Kono était à la Coupe du monde avec le Cameroun- pour le coup de pied de Villa. Seizième pénalité et … Objectif Albesa! Au premier.

Juanjo s’est aligné le 10 juin 1990 sur Melendez; Mendiondo, Albesa, Martín, Maestre; Eloy, Zubillaga, Gay, Wuttke; Archibald et Pineda. À ce moment, seuls deux changements pouvaient être apportés. Xavi Escaich est venu remplacer Steve Archibald à la 73e minute, tandis qu’à la 107e minute, André il a remplacé Pineda.

Camacho, trempé après avoir célébré la dernière promotion jusqu’à présent

| MURS JI

1994: le plus tôt sera le mieux

Le dernier antécédent remonte à 93-94. L’Espanyol avait chuté dans une promotion contre le Racing et le club a parié sur José Antonio Camacho pour essayer de revenir sur la voie rapide.

Après un départ inégal, ils n’ont pas quitté la zone de remontée directe à partir de la 17e journée. Et c’était à la 35e, à trois de la fin, quand il a atteint son objectif plus tôt. 4-0 contre Cadix, avec un doublé de Lardín et des buts de Korneyev et Fonseca.

La programmation de Camacho cet après-midi du 23 avril 1994 était composée de Toni; Mendiondo, Albesa, Mino, Torres Mestre; Kuznetsov, Galyamin, Francisco, Arteaga; Korneyev et Lardín. Il y a eu deux substitutions: Fonseca par Francisco à la minute 56 et Lluís par Lardín, en 67.

Quatre promotions après un an en «enfer» et maintenant la cinquième peut venir. Ce samedi, les hommes de Vicente Moreno peuvent entrer dans l’histoire encore et d’ailleurs améliorer la marque à l’avance. Il y aura quatre jours à venir mais cet Espanyol, quoi qu’il arrive, peut déjà être considéré comme premier.