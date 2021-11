Espanyol | Keidi Bare, la seule pièce que Vicente Moreno danse pour le derby

19/11/2021

Le à 22:28 CET

Roger Payro

L’Espanyol a tenu aujourd’hui la dernière séance de la semaine avant le derby de demain (21h). L’équipe de Vicente Moreno l’a fait dans l’après-midi au stade RCDE, théâtre du match. Au contact du vert du ‘temple’, le coach a pu compter pour la première fois sur Keidi Bare au même rythme que le reste du groupe. L’Albanais est le seul morceau que danse l’entraîneur de Massanassa, qui veut répéter le onze qu’il a battu contre Grenade le dernier jour avant la parenthèse des équipes.

Comme d’habitude, Bare va presque se blesser en raison d’un arrêt. Jusqu’à trois fois, l’Albanie a renvoyé le joueur à l’Espanyol avec une maladie. Le dernier était dans la fenêtre que nous venions de quitter. Le milieu de terrain a pris sa retraite à l’aube du match contre l’Angleterre à Wembley, même si, heureusement, ce n’était qu’un coup dur, comme l’a rapporté ‘La Grada’ cette semaine. Ainsi, celui du Fier a pu s’exercer déjà ce vendredi avec le reste du groupe et ses chances de le voir contre le Barça augmenter. Cependant, il est très difficile de commencer.

Même onze ?

Le souhait de Vicente Moreno serait de pouvoir réimprimer l’équipe qu’il a présentée contre Grenade juste avant la pause. Ce 2-0 a convaincu Massanassa, pourtant confronté à la réalité. Si Keidi n’est pas à 100%, il doit donner l’alternative à David López ou Morlanes dans le noyau. Les options sont assez uniformes. Dans un autre match, peut-être que le joueur prêté par Villarreal -dans une ligne ascendante claire- commencerait avec plus d’options mais dans le cas du Barça et du style de possession présumé que Xavi Hernández recherchera, le profil du capitaine -plus défensif et avec plus d’expérience dans ces scénarios- a plus de bulletins de vote.

L’autre membre reconnaissable du 4-2-3-1 Bleu et Blanc sera Yangel Herrera. Le Vénézuélien, une fois qu’il aura repris le rythme de la compétition après avoir raté les deux premiers mois de compétition en raison d’une blessure au tibia qu’il traîne depuis le début de l’été, enchaînera sa deuxième titularisation. Dans le premier, contre les Nasrides, démontré une grande partie de son potentiel.

Encore un qui a le moteur de plus en plus graissé, Javi puado, se répétera également depuis le début. Avec Embarba de l’autre côté, Darder comme attelage et Raúl de Tomás en tête seront chargés de mettre en danger le but de Ter Stegen. Wu Lei, qui a fêté aujourd’hui son 30e anniversaire et a dû passer par le tunnel traditionnel des collejas, il est déjà remis de la surcharge qu’il a subie avec la Chine et attendra son opportunité depuis le banc. De retour, aucune surprise n’est à prévoir non plus. Diego López continuera d’être le gardien des trois costumes, gardé par Aleix Vidal, Sergi Gómez, Leandro Cabrera et Adrià Pedrosa.

Aleix Vidal, le seul pour le côté

Celui de Puigpelat se retrouvera ce soir face au Barça. Vidal, qui a quitté l’entité Barça en 2018, est tombé sur ses pieds à l’Espanyol. Il a commencé dans des positions offensives, mais les blessures de Miguelón et d’Óscar Gil ont forcé Moreno à l’avoir comme ailier droit, ce qui n’est pas inhabituel pour lui. Avec Gil hors de combat et Miguelón déjà récupéré mais toujours sans le rythme compétitif – il n’a plus joué depuis le 14 février -, Vidal sera oui ou oui du match au stade RCDE. Ses performances à ce jour sont généralement remarquables. Au Barça, ils le connaissent parfaitement et sa motivation ne va pas manquer.