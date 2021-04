Espanyol: L’ascension du 2 mai?

Défini Vicente Moreno Après le triomphe mémorable sur Leganés (2-1), les dix points que l’Espanyol prend à Almería sont une «bonne marge». Installé dans le discours de la prudence, le coach Massanassa ne veut pas se laisser emporter par l’euphorie. Celui qui s’installe dans les ventilateurs, qui voit comment les doutes qu’il y avait il y a un mois ont disparu d’un coup. Cinq victoires consécutives – accompagnées des pierres d’achoppement alternées de Majorque et d’Almería – ont catapulté les Bleues et les Blancs en tête et avec plus de trois matches de revenu au-dessus de la troisième place. Avec la calculatrice en main, le week-end du 2 mai a des numéros pour être la promotion au premier.

Marquée par une fête du centenaire pour être la date à laquelle les classes populaires se sont soulevées à Madrid contre les troupes napoléoniennes en 1808, Le 2 mai -mais 2021- pourrait être le jour où l’Espanyol culmine son soulèvement qui a commencé en septembre 2020. Il s’est dressé contre son destin d’être dans Second et s’est battu pour embrasser l’histoire. Cette histoire qui disait qu’à chaque fois que la catégorie était perdue, les Bleu et Blanc revenaient l’année suivante. Cela s’est produit quatre fois en 90 éditions de la ligue et maintenant il est en route pour la cinquième.

Le premier jour où il peut être réalisé mathématiquement est le 37. Pour cela, l’équipe de Vicente Moreno doit gagner ses trois prochains matchs et pour Almería, actuellement troisième, de cliquer sur au moins deux d’entre eux.. Ce n’est pas du tout improbable sachant que le compte à rebours commence lundi prochain, 19 avril, avec un duel direct aux Jeux méditerranéens.

S’ils quittaient l’Andalousie avec trois points de plus dans le sac, l’Espanyol aurait déjà près de deux pieds en Première Division. Là, ce ne serait plus qu’une question de jours. Si vous ne le faites pas, adieu le téléchargement le 2 mai, cependant il ne semble pas que l’avenir de l’entité de Barcelone sera différent.

Revenons aux cabales positives, l’emporter à Almería signifierait un +13 par rapport à la troisième place. Et les engagements suivants sont à la maison: Las Palmas le 24 avril et Malaga le week-end des 1er et 2 mai. Un autre plein de triomphes laisserait la marge à +19, avec seulement 15 à jouer. Seulement avec l’équipe de Jose Gomes nul contre Mirandés (à l’extérieur) ou Oviedo (à domicile), son solde serait de quatre points au maximum. Et la moyenne des buts serait bleue et blanche – l’Espanyol a déjà gagné au stade RCDE 2-1. La calculatrice souffle de la fumée.