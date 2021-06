Espanyol, "optimiste" concernant la rénovation de Puado

in

Le PDG du RCD Espanyol, José María Durán, a déclaré ce mardi lors de la présentation de l’accord avec Reale Seguros en tant que nouveau sponsor, que le club est “relativement optimiste” dans le renouvellement de l’attaquant Javi Puado.

L’attaquant met fin à son contrat le 30 juin 2022 et fait partie des sensations de l’équipe. A la fin de la saison, un grand rôle en équipe nationale s’ajoute. “Nous sommes dans des conversations fluides et les offres vont d’un côté à l’autre », a expliqué le responsable bleu et blanc.

Durán a expliqué que l’entité catalane a transféré une première proposition de renouvellement en février. “Le sujet n’a pas été énergisé tant que nous n’avons pas obtenu la promotion. Ce n’est pas fait, mais il y a une bonne prédisposition partout. Nous aimerions le fermer le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

D’autre part, le PDG du RCD Espanyol a révélé que l’entité nou avez-vous déjà reçu des offres pour l’un de vos footballeurs: “Le marché sait que nous n’avons pas besoin de vendre. Notre objectif est d’enrôler l’effectif actuel et de l’améliorer.”

En ce sens, Durán a rappelé que la limite salariale fixée par la Liga pour l’Espanyol est, pour le moment, négative. De toute façon, l’augmentation de capital qui doit être approuvée lors de l’Assemblée Générale du 21 juin changera le signe en positif.

D’un autre côté, l’accord de parrainage avec Reale Seguros est de trois saisons et le logo de l’entreprise apparaîtra sur la manche de la chemise. De plus, le club travaille pour que la Riviera Maya soit une nouvelle fois à l’avant de l’élastique.