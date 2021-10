Espanyol, pour frapper la table contre Cadix

Comme si l’arrêt n’avait pas existé. Telle est la mentalité avec laquelle l’Espanyol affronte son engagement contre Cadix, dans lequel fait confiance pour donner une continuité à vos bons sentiments montré avant l’arrivée des engagements de l’équipe nationale. Un bon résultat catapulterait les Bleu et Blanc dans le classement et donnerait le moral pour affronter une partie du calendrier relativement propice.

Au cours des deux prochaines semaines, l’Espanyol se rendra à Elche, accueillera l’Athletic, puis se rendra à Getafe. Avant le derby face au Barça, Grenade sera également mesuré au stade RCDE. Des rivaux terrestres contre lesquels l’équipe de Vicente Moreno rêve d’accumuler un bon butin de points et oublier le calme tendu qui existait jusqu’à la victoire contre le Real Madrid. Il espère donner une continuité à cette victoire contre Cadix, la première pierre sur la route.

Bien qu’il prétende que l’arrêt n’a pas eu lieu, la réalité est qu’il a existé. Pour le meilleur et pour le pire. L’équipe ne pourra pas compter sur Keidi Bare, blessé après ses engagements en Albanie, bien que Oui, Yangel Herrera pourrait participer. Le Vénézuélien est déjà remis de sa blessure et il y a des chances qu’il fasse ses débuts en bleu et blanc, comme Moreno l’a reconnu lors de la conférence de presse précédente.

Il y a moins de doutes avec Javi Puado et Aleix Vidal. Les deux n’ont pas encore exercé avec le groupe depuis qu’ils ont commencé leurs processus de récupération respectifs et sauf surprise n’entrera pas dans l’appel que l’entraîneur Massanassa ne donnera que tard lundi. C’est sa procédure habituelle lors des matchs à domicile. Miguelón ne sera pas en sécurité sur la liste, toujours hors de combat.

Les absences importantes de Keidi et Aleix, qui profitaient d’un grand moment de forme, pourrait être remédié avec l’entrée de David López dans le médullaire et Melamed dans la ligne d’attaque. L’Espanyol s’accroche à l’histoire, celle des 16 duels qu’il a disputés à domicile contre Cadix toutes compétitions confondues, 11 d’entre eux se sont soldés par la victoire. À ces données et à celui qui dit que Vicente Moreno n’a jamais perdu contre lvaro Cervera.

Problèmes à Cadix

L’entraîneur de Cadix arrive au stade RCDE avec plus d’urgences pour s’être distancié du bas du tableau, bien que ses joueurs ne lui facilitent pas la tâche. Après trois jours sans victoire, les esprits se sont échauffés dans les vestiaires avec les dernières polémiques extra-sportives qui l’ont éclaboussé.

Si il y a trois semaines sept footballeurs ont été pris dans une boîte de nuit après avoir perdu 3-1 avec le Rayo Vallecano, dans celui-ci l’attaquant monténégrin Milutin Osmajic, qui a débuté le 0-0 la veille contre Valence, a été impliqué dans une bagarre à l’aube dans une discothèque de Cadix, c’est pourquoi le club a ouvert un dossier disciplinaire à son encontre. José Mari et Jon Ander Garrido sont bas dans l’équipe de Cadix.

Compositions probables :

Espanol: Diego Lopez ; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Darder, David Lopez; Embarba, Melendo, Melamed ; et Raul de Tomás.

Cadix : Ledesma ; Carcelén, Haroyan, Fali, Espino; Alarcon ; Jonsson, Salvi, lex Fernández, Jiménez ; et Negredo.

Arbitre: Mateu Lahoz (Valencien).

Stade: Stade RCDE.

Heure: 21h00.