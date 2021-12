Espanyol, pour le feu d’artifice final à Mestalla

L’Espanyol a dû sacrifier les cannellonis de Sant Esteve pour pouvoir profiter des raisins le soir du nouvel an. La décision de la Liga d’avancer son match contre Valence (16h15) au 31 décembre n’a pas plu aux clubs mais c’est la réalité à laquelle ils ont dû faire face. Le même qui ces derniers jours est à nouveau sérieusement marqué par la pandémie de coronavirus, avec une explosion des cas dans les équipes Primera et la société en général. Cet après-midi à Mestalla, il y aura plusieurs absences dues à des infections dans un stade qui sera le dernier à pouvoir remplir 100% de sa capacité avant que la nouvelle limitation à 75% n’entre en 2022 jusqu’à nouvel ordre. Une bonne entrée est attendue dans le feudo che, stade que l’Espanyol étouffe traditionnellement.

En 81 visites de championnat sur les rives du Turia, l’équipe bleu et blanc n’a expiré que depuis sept ans et la dernière fois c’était en 2007 (1-2). Depuis lors, il a à peine gratté deux matchs nuls. L’histoire n’invite pas à l’optimisme et le présent non plus, étant l’équipe de Vicente Moreno le deuxième pire visiteur de la ligue avec trois points et toujours pas de triomphes loin de chez soi. Cependant, 2021 a été une bonne année pour la vôtre. Il a débuté en Second, qu’il a réussi à écarter des premiers échangeurs et le retour en Premier est correct, avec une performance quasi remarquable dans le ‘Temple’ et déficiente loin de lui. C’est pourquoi l’expédition perruche veut frapper la table dans l’épilogue de 2021.

Les pertes pour le match sont David López, Yangel Herrera, Calero, Vadillo, Mérida et Joan Garcia. Seul le premier est connu pour être dû à une blessure, donc les autres pourraient être le cinq infectés par covid-19 que le club a annoncé mais sans révéler l’identité. L’absence du milieu de terrain vénézuélien est la plus sensible pour l’équipe, puisqu’il s’était déjà installé dans le onze. Morlanes Il a des numéros pour le remplacer, bien qu’il puisse également être localisé Darder dans le double pivot et que Melamed ou Melendo Ils entreront dans le meneur de jeu.

Reste à savoir si Embarba il commencera ou répétera le remplacement de Balaídos. Dans ce cas Miguelon il a pu plier le côté malgré le fait que contre le Celta l’idée n’a pas du tout bien fonctionné. Melamed ou Melendo serait une autre possibilité. La bonne nouvelle pour Moreno est que Óscar Gil revient deux semaines plus tard et Dimata également après un mois d’inconfort. Jofre Carreras, Villahermosa et Aleix Gorjón, de la filiale, complètent l’appel.

Valence, sur une lancée

Valence n’a pas moins de victimes, qui, sauf surprise, auront jusqu’à huit absences. Gayá, Jason, Diakhaby et Marcos André ils seront dus au covid-19 et Foulquier, Gabriel et Lato ils seront dus à une blessure. Racique, sanctionné, ne s’habillera pas court non plus. L’équipe de José Bordalás n’a pas perdu de duel officiel depuis plus de deux mois et cela vient de l’enchaînement de trois victoires en championnat. Une victoire lui ferait passer le réveillon du Nouvel An dans la zone des Champions, il y a donc peu de motivation en noir et blanc.

L’autocar d’Alicante a retrouvé la force de son bloc après avoir traversé un nid-de-poule, transformant le schéma en un 4-5-1. Cependant, les absences le feront revenir promptement au 4-4-2, dans lequel la défense sera son principal point faible. Pour cette raison, on s’attend à ce qu’il renforce la moelle épinière. Guèdes, en excellente forme, est le principal danger du Che.

Compositions probables :

Valence : Cillessen ; Piccini, Hugo Guillamón, Alderete, Jesús Vázquez; Hugo Duro, Carlos Soler, Wass, Cheryshev ; Guedes et Helder Costa.

Espagnol: Diego Lopez ; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Nu, Morlanes ; Embarba, Darder, Puado et Raúl de Tomás.

Arbitre: Sánchez Martínez (Murcien).

Heure: 16.15.

Stade: Mestalla.