Espanyol, pour prolonger une séquence qui les rapproche de Primera

L’Espanyol reçoit Las Palmas dans le but de pratiquement sceller la promotion à la première division, tandis que les insulaires pourraient faire de même avec la permanence.

La performance des Bleu et Blanc ces derniers jours invite à l’optimisme de leurs fans. La semaine dernière, l’équipe catalane a fait match nul contre Almería et a gagné lors des cinq matches précédents d’affilée. Nou perdre à partir du 31 janvier, contre Rayo Vallecano.

Quoi qu’il en soit, la garde-robe de la perruche reste fidèle à son attitude de prudence. En ce sens, le groupe se méfie de Las Palmas, un rival qui, assure-t-il, leur rendra les choses très difficiles. Les sensations sont bonnes et le but de la montée est proche, mais personne ne s’emballe.

L’entraîneur, Vicente Moreno, ne pourra pas compter sur l’arrière latéral Miguel Llambrich, blessure à long terme du droit fémoral de la jambe droite. Il est également douteux, en raison de problèmes physiques, de Fernando Calero. Dans ce cas, David López apparaît comme son remplaçant le plus clair.

Le staff technique attendra jusqu’au dernier moment pour déterminer la disponibilité des différents joueurs de l’effectif. Comme l’a révélé l’entraîneur, il y a plusieurs joueurs, qui n’ont pas précisé, avec une gêne.

Des précédents en faveur

Les précédents entre les deux groupes dans le fief des perruches placent l’hôte comme un favori incontestable. Le plus récent triomphe de Las Palmas remonte à la campagne 1987-88. Depuis, l’équilibre entre toutes les compétitions est de cinq victoires pour l’Espanyol et deux nuls.

Las Palmas fait face à la visite de l’Espanyol avec l’intention de surprendre et de gagner à nouveau l’équipe de perruches, comme elle l’a fait au premier tour au stade de Gran Canaria (1-0).

Dans le no man’s land, à dix points des postes de promotion et la même marge avec les postes de relégation, les jaunes n’ont qu’à assurer la permanence, pratiquement atteint, mais pas mathématiquement, et pour lequel même seulement trois points supplémentaires pourraient suffire.

L’entraîneur de l’équipe de l’île, Pepe Mel, dont le renouvellement continue de faire l’objet de débats, récupérera l’attaquant Jesé Rodríguez pour ce match, après avoir purgé une sanction lors du précédent match à domicile contre Majorque.

Avec son retour, l’entraîneur madrilène Je pourrais répéter le onze de départ qu’il a eu pendant plusieurs jours d’affilée, mais pas avec la même performance, puisque l’irrégularité a marqué la trajectoire canarienne tout au long du parcours et l’a empêché de se battre pour des objectifs plus ambitieux que le simple salut.

Vous pouvez également compter à nouveau sur le milieu de terrain Kirian Rodríguez et avec l’attaquant Rafa Mujica, mais l’ailier andalou Pejiño est tombé de l’appel, avec malaise, ainsi que Aridai Cabrera.

Alignements probables:

Espanol: Diego López; Óscar Gil, David López, Cabrera, Pedrosa; Embarba, Baré, Darder, Puado; Dimata et Raúl de Tomás.

Las Palmas: Álvaro Valles; Álvaro Lemos, Álex Suárez, Eric Curbelo, Benito Ramírez; Clemente, Sergio Ruiz, Maikel Mesa, Araujo; Rober et Jesé.

Arbitre: Moreno Aragón (Madrid).

Campagne: Stade RCDE.

Heure: 18.15.