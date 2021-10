Espanyol vs Real Madrid 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

in

La visite du Real Madrid à l’Espanyol sera leur dernier match avant la prochaine pause de deux semaines de la FIFA, que l’entraîneur Carlo Ancelotti utilisera pour récupérer certains joueurs comme Dani Carvajal ou Ferland Mendy.

Los Blancos doivent rebondir après leurs performances décourageantes contre Villarreal et le shérif Tiraspol et l’Espanyol est une bonne occasion pour eux de le faire. Ils viennent de faire leur retour en Liga cette saison et occupent actuellement la 15e place du classement, bien que Madrid devra faire attention défensivement s’il veut garder le produit de Castilla Raul de Tomas sous contrôle.

Il s’agit maintenant de trouver leur rythme et leur confiance pour Madrid. Leurs trois prochains matchs après la pause ne seront pas faciles -Athletic Bilbao, Shakhtar à l’extérieur et El Clasico au Camp Nou- et les hommes d’Ancelotti devront performer pendant cette séquence s’ils veulent concourir pour les trophées d’ici la fin de la saison.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 10/03/2021

Temps: 16h15 CEST, 10h15 HNE.

Lieu: Estadio Cornella-El Prat, Barcelone, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.