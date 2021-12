Esparza bat « Avispa » Ortiz et conserve son titre WBC des poids mouches

L’Américain Marlen Esparza battu ce samedi par décision unanime au Mexicain Anabel « Avispa » Ortiz et a gardé le titre poids mouche du Conseil mondial de boxe.

Dispersion a montré qu’à 32 ans, il est dans un grand moment, avec des réflexes intacts et une boxe de divers outils pour gagner 100-88, 95-94 et 99-90, dans un procès organisé au AT&T Center de San Antonio, Texas.

Dès le premier tour, le monarque défenseur prend l’initiative, presse du « jab » et en profite, malgré la garde fermée des « Guêpe » Ortiz.

Au deuxième tour, Esparza a insisté avec le ‘jab’ et a fui avec exactitude les contre-attaques du Mexicain, qui ont échoué aux résultats.

Le quatrième tour a marqué un avant et un après dans l’intention de vote des juges ; L’arbitre a fait deux comptes de protection sans chute à Ortiz, qualifié d’injuste par le corner du Mexicain, qui a désormais dû lutter à contre-courant et n’a pas pu bien le faire.

Avec de bons crochets et de bonnes combinaisons, la championne en titre est arrivée au milieu du combat avec un solde favorable sur la carte des juges et à partir de là elle s’est consacrée à répéter le scénario qui avait été élaboré, consistant à maintenir la vitesse, à prendre l’initiative avec buts droits et crochets.

Ortiz a perdu de la vitesse, Dispersion il boxa patiemment et termina ainsi le combat. Au dixième, l’Américain a fait quelques impacts au visage et n’a reçu aucune sanction pour confirmer la victoire et conserver la ceinture, avec 11 victoires, une par KO, et une défaite.

Anabel OrtizLe joueur de 35 ans a subi sa quatrième défaite avec 31 victoires, dont quatre sur la voie rapide.