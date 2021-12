Esperanza Spalding et plus figurent parmi les meilleures chansons de Barack Obama en 2021

Pour donner aux auditeurs une chance de découvrir les morceaux qu’il avait répétés cette année, le président Barack Obama a dévoilé une toute nouvelle liste de lecture, organisée pour Spotify, partageant ses chansons préférées de 2021.

La liste des chansons comprend des chansons qui ont défini 2021 pour beaucoup d’entre nous – y compris « Broken Horses » de Brandi Carlile, « MONTERO (Call Me By Your Name) de Lil Nas X », « The Only Heartbreaker » de Mitski, « I Don’t Live Here Anymore », « Woman » de Little Simz et Cleo Sol, « Walking at a Downtown Pace » de Parquet Courts, « Rumors » de Cardi B et Lizzo, Nas et Mme Lauryn Hill’s « Personne », « Volvi » d’Aventura et Bad Bunny, « Écrire une liste de choses à espérer » de Courtney Barnett et bien d’autres.

Les faits saillants incluent celui de Jon Batiste « Liberté » révolutionnaire Esperanza Spalding « Formwela 10 », et MO3 et Morray’s « Dans mon sang. »

L’inclusion de « Freedom » de Batiste couronne une année révolutionnaire pour lui. L’auteur-compositeur a remporté 11 nominations pour les prochains 64e GRAMMY Awards, dont Record of The Year et Album of The Year.

Écoutez la playlist de musique préférée de Barack Obama en 2021.

La liste des chansons préférées de Barack Obama en 2021 :

Le seul briseur de cœur – Mitski

I Don’t Live Here Anymore (feat. Lucius) – La guerre contre la drogue, Lucius

Tala Tannam – Mdou Moctar

Magnolia Blues – Adia Victoria

Witchoo – Durand jones et les indications, Aaron Frazer

Formwela 10 – Esperanza Spalding

Chevaux brisés – Brandi Carlile

Chaînes en or – Genesis Owusu

Femme – Little Simz, Cleo Sol

Pépas – Farruko

Go Down Deh (feat. Shaggy et Sean Paul) – Spice, Shaggy, Sean Paul

Liberté – Jon Batiste

Son chemin avec moi – Wye Oak

Personne (feat. Mme Lauryn Hill) – Nas, Mme Lauryn Hill

Nightflyer – Allison Russell

MONTERO (Appelle-moi par ton nom) – Lil Nas X

Patria y Vida – Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osobo, El Funky

Avis – Tammy Lakkis

Armash – Nounours Afro

Écrire une liste de choses à espérer – Courtney Barnett

Volvi – Aventura, Bad Bunny

Headshots (4r Da Locals) – Isaiah Rashad

Boomerang – yebba

Dans mon sang – MO3, Morray

YA – YEИDRY

Rumeurs (feat. Cardi B) – Lizzo, Cardi B

Marcher au rythme du centre-ville – Parquet Courts