Esperanza Spalding a publié son dernier projet, Triangle – une suite de trois chansons chacune développée pour favoriser les connexions émotionnelles et physiques avec les auditeurs. Les morceaux «formwela 1», «formwela 2» avec Ganavya et «formwela 3» ont été créés avec la consultation d’experts en musicothérapie, neurosciences, musique noire américaine, soufisme et musique carnatique du sud de l’Inde.

«Je me souvenais de la manière dont la musique m’avait soutenu et je me demandais si nous pouvions approfondir ces thèmes», a déclaré Spalding au New York Times.

Chacune des trois chansons tire son inspiration et son influence des domaines susmentionnés. Par exemple, «formwela 1» a été conçu dans le but de favoriser la mémorisation et l’auto-apaisement grâce à l’audition interne.

Triangle a été créé dans le cadre du Songwrights Apothecary Lab de Spalding, un espace expérimental qui vise à explorer la musique et la musicalité comme moyen de guérison.

«Mi-atelier d’auteurs-compositeurs et mi-pratique de recherche guidée, le Songwrights ‘Apothecary Lab (SAL), cherche à développer une structure pour le développement collaboratif de nouvelles compositions conçues pour offrir un bénéfice salutaire accru aux auditeurs», indique le communiqué officiel du laboratoire. . «Le cours est enraciné dans une station transdisciplinaire, s’orientant vers les archives et la littérature qui étudient les stratégies de guérison tirées d’un large éventail de pratiques créatives et thérapeutiques basées sur la musique.

Le projet arrive avec un visuel d’accompagnement de près de 17 minutes dans lequel les pistes méditatives sont exécutées. Avec quelques réglages centrés, l’accent reste mis sur la fonction de la musique elle-même sans distraction.

«Formwela 1, Formwela 2 et Formwela 3 ont été composées et développées alors qu’elles résidaient dans le comté de Wasco, OR», poursuit le communiqué. «La sensation et l’esthétique de ces chansons ont été inspirées et encouragées par les rencontres nourrissantes d’Esperanza avec la terre et les peuples de cette région aride et imprégnée de sauge de son pays d’origine.

Triangle a été produit par Spalding, Saadiq, collaborateur d’Alicia Keys et le claviériste Phoenix. Les trois chansons apparaîtront sur le prochain album de Spalding qui suivra le musicien de jazzLe projet 12 Little Spells, lauréat d’un Grammy Award, sorti en 2018.

En savoir plus sur le laboratoire d’apothicaires des auteurs-compositeurs ici.