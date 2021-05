Esperanza Spalding taquine une nouvelle musique et ouvre un laboratoire d’écriture de chansons au public

Esperanza Spalding’s nouveau voyage musical se poursuit en juin et en juin alors qu’elle crée et partage de la musique avec son Songwrights Apothecary Lab. Portail en ligne organisé de nouveaux travaux qui représente la pratique collaborative de Spalding au cours des dernières années, le Songwrights Apothecary Lab explore comment les auteurs-compositeurs peuvent intégrer leurs connaissances en consultation avec des praticiens de la musicothérapie, des neurosciences et plus encore pour créer de la musique qui peut avoir un effet spécifique sur l’auditeur.

Le 12 juin, Spalding ouvrira une installation en personne de son Songwrights Apothecary Lab à New York, dans le cadre du festival River To River. Le laboratoire de New York durera 10 jours et Spalding travaillera avec des chercheurs internes et des collaborateurs musicaux proches, créant une musique conçue pour améliorer un effet salutaire spécifique. Tout au long de cet événement en personne, Esperanza ouvrira le laboratoire pour des sessions de «partage» au cours desquelles le public pourra découvrir le laboratoire et entendre ce sur quoi on travaille.

Le 11 juin, juste avant l’installation de New York, Esperanza dévoilera également un nouveau single qui a été récemment créé et enregistré dans l’édition Portland, OR de son Songwrights Apothecary Lab. Pour cette itération du laboratoire, elle a travaillé avec le collaborateur Corey King, motivée par leur besoin commun d’améliorer la capacité de dire ce qui est le plus difficile à dire entre leurs proches. «Formwela 4» sortira via le Songwrights Apothecary Lab le 11 juin à minuit, heure de l’Est. Des chansons supplémentaires créées dans l’itération Portland de son laboratoire seront également publiées dans les semaines à venir.

Les trois premières chansons qu’elle a créées dans son laboratoire―la suite TRIANGLE, «Formwela’s 1, 2 et 3» ont été libérés le 3 avril et offerts comme pommade et libération pour les sentiments d’angoisse et de constriction provoqués par la pandémie. Le lancement du Songwrights Apothecary Lab a débouché sur des fonctionnalités avec le NY Times et Vogue, ainsi que les éloges de Pitchfork, NPR, Paste et au-delà.

La musique, les objets faits à la main et la littérature d’Esperanza Spalding peuvent être achetés sur le site Web du Songwriters Apothecary Lab.