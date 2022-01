Espérons bientôt: Allu Arjun parle de faire ses débuts à Bollywood

« J’ai une offre mais rien de concret ou d’excitant. Espérons que bientôt (cela arrivera). Il faut du courage, il faut le risquer (pour travailler dans une autre industrie) », a déclaré Arjun à PTI.

L’acteur Allu Arjun dit qu’il a reçu une offre pour jouer dans un film en hindi, mais ses fans du nord devront attendre.

L’acteur de 39 ans, dont le dernier film en télougou « Pushpa: The Rise » a rapporté Rs 300 cr dans le monde depuis sa sortie le 17 décembre, s’est dit ouvert à l’idée de travailler dans un vrai film Bollywood bleu à condition que le projet Est excitant.

« J’ai une offre mais rien de concret ou d’excitant. Espérons que bientôt (cela arrivera). Il faut du courage, il faut le risquer (pour travailler dans une autre industrie) », a déclaré Arjun à PTI.

Fils du célèbre producteur Allu Aravind, l’acteur est connu pour des films comme « Bunny », « Arya », « Desamuduru », « Parugu » et « Ala Vaikunthapurramuloo », entre autres.

Après avoir passé environ deux décennies dans l’industrie cinématographique en télougou, Arjun a déclaré qu’il n’était pas intéressé à jouer le second violon d’un autre acteur lorsqu’il entreprenait un scénario en hindi.

« Quand nous sommes le protagoniste des films que nous faisons, quiconque viendra chez nous ne viendra qu’avec l’offre de jouer un protagoniste, je ne serais intéressé par rien (d’autre). Et c’est très bien compris.

« Même l’autre personne ne viendra pas et cela n’a pas de sens de demander à une si grande star de jouer un deuxième rôle car cela endommage le film, ils le savent aussi. Vous devez travailler en tant que protagoniste, en tant que leader principal », a-t-il ajouté.

L’acteur est satisfait de la glorieuse série de « Pushpa: The Rise », qui a collecté Rs 56,69 crore de sa version doublée en hindi.

Réalisé par Sukumar de la renommée « Arya », le drame d’action est également sorti en tamoul, malayalam et kannada.

Pendant ce temps, le drame d’action 2020 d’Arjun « Ala Vaikunthapurramuloo » est en train d’être refait en hindi sous le nom de « Shehzada » avec Kartik Aaryan en tête.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.