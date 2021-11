Espérons que ce fan n’a pas suivi les conseils de jeu de Rondo au micro

Certains athlètes sont conscients de ce que Vegas dit à propos de leur équipe chaque soir. D’autres ne le sont pas du tout.

Rajon Rondo pourrait tomber dans ce dernier camp.

Naturellement tiré vers la fin d’une victoire sur les Pistons de Detroit dimanche soir, le gardien des Lakers de Los Angeles a discuté avec un fan du court, disant qu’il espérait qu’ils mettraient «10 racks» à LA.

Il y avait juste un léger problème avec les conseils de Rondo : les Lakers n’ont pas couvert l’écart.

Avant le match contre les Pistons, Los Angeles a été favorisé à -6,5 et -300 sur la ligne d’argent, selon Tipico Sportsbook. Les Lakers ont gagné, 121-116, à défaut de couvrir par une possession.

« J’espère que vous pariez avec nous ce soir… 10 racks » Rondo donne des conseils de jeu à un fan sur le court pic.twitter.com/xtJI2uSVS8 – br_betting (@br_betting) 22 novembre 2021

Les Lakers ne couvraient même pas au moment où Rondo a fait son commentaire. La pièce suivante a vu Los Angeles autoriser un lay-up à Jerami Grant également, tout en s’assurant que les Pistons battraient l’écart.

Après l’expulsion de LeBron James pour avoir donné un coup de coude à Isaiah Stewart au troisième quart – et presque déclenché la bagarre la plus folle de la NBA depuis, eh bien… vous savez – les Lakers se sont ressaisis pour casser une séquence de trois défaites consécutives. Cela a peut-être stimulé un peu leur ego. Surtout quand Detroit menait jusqu’à 17 points en seconde période après que James se soit fait éjecter.

La réalité est que les Lakers ont une fiche de 9-9 sur la saison et le pire de la ligue 6-12 contre l’écart. Rondo est doué pour beaucoup de choses, mais ne suivez peut-être pas ses conseils en matière de paris.

