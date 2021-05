“Espérons que Griezmann reviendra, mais je ne pense pas que le Barça veuille se débarrasser de lui”

19/05/2021 à 02:33 CEST

Redaction

le Président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a parlé à El Larguero de la possibilité que Antoine Griezmann sera de retour au Metropolitan Wanda avec le matelas élastique, à chaque fois Barcelone pourrait envisager sa vente pour faciliter votre économie. Cerezo a assuré que l’attaquant français “est un joueur magnifique et j’espère qu’il pourra le récupérer”, mais il était incrédule que le Barça envisage vraiment de partir. “N’importe quelle équipe serait folle d’avoir Griezmann”, a déclaré avec insistance le président rojiblanco.

Deux des attaquants actuels de l’équipe sportive ont également été mentionnés dans la conversation: Luis Suárez et João Felix. Cerezo a expliqué que l’Uruguayen “a été une bénédiction” pour le club, et a exprimé sa foi qu’il resterait à Madrid, car il le voit comme “heureux et heureux”. En ce qui concerne le jeune Portugais, il a rejeté qu’il n’y avait “aucune option pour lui de quitter l’équipe”, a expliqué qu’il “doit encore s’adapter”, et s’est dit confiant que la perle portugaise “lui donnera de nombreux après-midi de gloire”. à l’Atlético.

Le président du matelas a admis que la ligue “a été très longue et difficile”, et a reconnu que l’équipe avait eu “une petite bosse de plusieurs matchs”, mais a assuré qu’ils étaient “de retour en forme” à temps pour finir. remporter le titre de champion malgré l’opposition du Real Madrid.

Défilement amateur

Sur la mobilisation des supporters des rojiblancos pour se rendre à Valladolid Pour le dernier match de la compétition, Cerezo a fait remarquer qu’il faisait confiance aux supporters sportifs, bien qu’il leur ait demandé de “respecter les consignes de Santé”, afin de ne pas “faire le mal” dans la ville castillane.

Le maire de Valladolid, Óscar Puente, a déclaré que la ville attend l’arrivée des supporters madrilènes “avec respect”, et a réaffirmé qu’ils font confiance à Pucela “dans la responsabilité du fan et dans les forces de l’ordre public”. Puente a expliqué que ils estiment qu ‘«environ un millier de personnes» seront déplacées, et qu’il est “prévu un dispositif” pour que les supporters puissent être localisés en toute sécurité “dans les environs du stade” José Zorrilla, où l’Atlético tentera d’être sacré champion de la ligue et le Valladolid se battra pour éviter la relégation.