Espérons que la voiture de F1 de 22 livre, dit Hamilton après la course de sprint · .

Lewis Hamilton a déclaré que la triste course de qualification au sprint de la Formule 1 hier montre que le sport a besoin de son nouveau paquet de règles qui est prévu pour 2022.

Le manque d’action lors de la deuxième manche de l’épreuve de qualification de sprint très médiatisée de la F1 a suscité des critiques. Hamilton espère que les changements de règles de l’année prochaine, conçus par le directeur du sport automobile Ross Brawn, résoudront les difficultés rencontrées par les pilotes pour dépasser.

“Je suis d’accord avec les fans, il n’y a pas eu beaucoup de dépassements dans les deux [sprint] courses que nous avons eues », a déclaré Hamilton.

«Mais je pense toujours que c’est un bon exercice. Je suis toujours fier de la Formule 1 pour avoir essayé quelque chose de nouveau. Il y aura certainement des leçons à tirer de ces courses de sprint que nous faisons.

“Nous pouvons peut-être l’adapter pour l’année prochaine et j’espère que l’année prochaine, il y aura plus de dépassements si la voiture de Ross tient ses promesses.”

Un show car au style conforme à la réglementation 2022 a été présenté lors de plusieurs courses cette année. Les nouvelles règles sont conçues pour aider les voitures à suivre de plus près.

“Nous avons tellement d’appuis dans ces voitures que c’est encore pire à suivre que ce ne l’était peut-être dans le passé”, a déclaré Hamilton. “Mais même à l’époque, c’était toujours aussi difficile, même chez Michael [Schumacher]jours.

« Nous nous dirigeons, espérons-le, dans une meilleure direction quant à la façon dont ils ont modifié les règles pour l’année prochaine. Et je pense que nous avons probablement besoin de plus d’adhérence mécanique des pneus à l’avenir. C’est quelque chose que nous demandons tous depuis longtemps. Et des pneus qui ne surchauffent pas lorsque vous suivez une autre voiture. C’est à peu près ça.”

La F1 reconsidère la possibilité d’introduire des courses de sprint sur grille inversée l’année prochaine, mais Hamilton doute de la proposition.

“Je n’y ai pas vraiment pensé”, a-t-il déclaré. « Je ne sais pas vraiment à quoi cela servirait. Cela n’a pas nécessairement d’effet sur la raison réelle pour laquelle nous sommes là.

« Mais je pense que ce qui est important, c’est que nous soyons ouverts d’esprit. Nous devons absolument essayer de faire quelque chose de différent pour certaines de ces pistes où il n’y a pas de dépassement. Je sais qu’en tant que fan et en tant que pilote, ce n’est pas amusant de ne pas dépasser.

