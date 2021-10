« Espérons que le bonus culturel ne soit pas un geste électoral »

MADRID, 7 oct (EUROPA PRESS) –

Acteur et réalisateur Antonio Banderas a présenté la comédie musicale ‘Une ligne de choeur’ à Madrid, qui sera pour une saison limitée au Théâtre Calderón à partir de ce vendredi 8 octobre, en espérant que la prime culturelle annoncée récemment par le gouvernement « ne soit pas qu’un geste électoral ».

« Espérons que ce soit réel et qu’il ait une continuité dans le temps et qu’il ne dépende pas d’un parti ou d’un autre, mais parce qu’il soutient la culture dans ce pays. Que cela corresponde à un réel intérêt à vouloir soutenir les théâtres, les cinémas et les musées », a-t-il souligné lors de la présentation de la comédie musicale.

En tout cas, Banderas ouvre aussi la porte à « d’autres solutions qui pourraient être meilleures » pour aider un secteur culturel qu’elle reconnaît « a beaucoup souffert ». « Peut-être y a-t-il une meilleure solution, toute personne qui consomme de la culture et présente des factures à la fin de l’année pourrait être déduite : il y a plusieurs manières qui pourraient être étudiées », a ajouté.

Banderas est le co-directeur de ce spectacle avec le chorégraphe et une partie de l’équipe originale de ‘Une ligne de choeur’, Connie Wong. Manuel Banderas dirige le groupe de 26 interprètes sur scène, accompagné d’un orchestre live de quinze musiciens sous la direction d’Arturo Díez-Boscovich.

« Les le théâtre va rejoindre la scène et récupérer l’espace qui nous a été volé, ce qui dans notre cas était beaucoup« , a souligné Banderas, rappelant que » A chorus line » a vu comment, en raison de la pandémie, la possibilité de devenir le premier spectacle en langue non anglaise à Broadway a été fermée.

« Maintenant, c’est plus compliqué, parce que nécessite ma provision pour six mois et je n’ai pas cette disponibilité« , a déclaré l’acteur de Malaga, qui a néanmoins annoncé qu’ils étaient en pourparlers pour l’emmener au Public Theatre de New York. De même, il a justifié son absence dans cette comédie musicale à Madrid.

« Je reconnais que cela m’intéresse, si quelqu’un veut venir me voir, je veux qu’il le fasse à Malaga, au théâtre Soho Caixabank (dont il est directeur). J’ai un contrat avec ma ville pour que Malaga ne sent pas seulement l’après-soleil, mais d’autres choses. C’est vrai que ce ne pas agir va le casser un jour, mais aujourd’hui le ‘show’ est entre de bonnes mains et les gens ne vont pas me manquer« , il a souligné.

Concernant une éventuelle nouvelle restriction de capacité en cas d’évolution négative de la pandémie, il a admis qu' »il faudra l’accepter ». « Nous espérons que cela n’arrivera plus, mais si cela arrive, nous nous adapterons car nous sommes des combattants et avant nous avons lutté jusqu’à perdre de l’argent« , s’est démarqué.

LE MAUVAIS INDIANA JONES ?

Banderas a également parlé de ses nouveaux projets, de la voix à un nouvel opus de ‘Puss in Boots’ à sa participation à ‘Indiana Jones 5’. « Les gens pensent que je joue le méchant, mais je ne le fais pas. De plus, c’est à la fois un plaisir et un défi de travailler pour Steven Spielberg.« , a-t-il commenté avec humour.

De plus, l’interprète emblématique d »El Zorro’ a reconnu avoir travaillé ces dernières années à un rythme effréné – après la conférence de presse, il s’est rendu à Malaga pour des répétitions de dix heures – mais avec une autre perspective. « La crise cardiaque est l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées car elle m’a appris à vivre plus efficacement« , a indiqué.

Le choix de ‘A Chorus Line’ pour revenir à Madrid est dû au fait qu’il s’agit d’un spectacle qui « a changé à jamais l’histoire des comédies musicales et a une aura de modernité ». « C’est une histoire de dépassement qui permet au public d’assister à une audition. Mais c’est aussi une histoire écrite à une époque d’abus : pouvoir, partenaire, genre et condition sexuelle« , a alerté.