“Espérons que Valladolid nous aidera ce week-end à gagner”

20/05/2021 à 18:56 CEST

Martí Grau

L’ancien footballeur espagnol, Iker Casillas, continue de croire aux chances du Real Madrid de remporter le titre de champion. Dans une interview pour l’émission T4 de Radio Marca, Casillas assure que tout se passera par le match entre Valladolid et l’Atlético de Madrid correspondant au dernier jour du championnat. “Espérons que le Real Valladolid nous aide ce week-end à gagner“.

L’ancien gardien du Real Madrid considère également qu’au début de la saison, personne ne s’attendait à ce que le club Merengue se termine le dernier jour avec des options pour se battre pour le titre. “La fin de la Liga va être très excitante. Tout le monde aurait signé pour atteindre le dernier jour avec cette tension et avec ces nerfs“. Le Athlète de Madrid suivre le leader avec 83 points, bien qu’il soit très proche de Real Madrid, deuxième à seulement deux points, avec 81.

Valladolid, quant à lui, atteint le dernier jour dans la zone de relégation et est obligé de gagner pour essayer de sauver la catégorie. “Nous dépendons d’eux, ils jouent beaucoup. Je souhaite bonne chance à tout le monde, mais voyons si nous en avons un peu plus et gagnons la Liga“.

Défendre Zidane

Après la chute contre Chelsea en Ligue des champions, toutes les critiques se sont portées sur le sélectionneur français. Pourtant, Casillas estime que compte tenu de sa carrière réussie en tant qu’entraîneur, il ne serait pas juste de placer le centre du problème à Zidane. “Vous ne pouvez rien lui reprocher. Ce qu’il a réalisé est incroyable et est accessible à très peu ou à une seule personne“L’entraîneur français a démenti les rumeurs qui l’ont fait sortir du club en fin de saison.

Désormais au sein de la Fondation Real Madrid, l’exportateur et légende du club blanc avoue se sentir chez lui. “Je suis entré à l’âge de 9 ans et je suis fan depuis aussi longtemps que je me souvienne. J’ai vécu toute une vie là-bas“. Iker Casillas estime que ce projet leur permet d’aider des personnes qui ne passent pas un bon moment au quotidien.