Espino rencontre Hughes ce dimanche à l’UFC

Fans de MMA ils pourront profiter d’un nouvel événement dans DAZN, le service mondial de streaming sportif en direct et à la demande. La plateforme offrira en direct et à la demande UFC 253, avec la participation du combattant espagnol Juan Espino (10-1), à mesurer à Jeff Hughes (10-3) tôt le matin du samedi au dimanche 27 septembre (00h30).

En l’absence de quelques heures pour le combat attendu, Juan Espino partage dans une interview avec DAZN ce qu’il ressent avant son retour : “À l’heure actuelle, il me vient seulement à l’esprit qu’il y a un désir de se battre et, bien sûr, de faire tout son possible pour gagner”. Concernant son rival, celui de Gran Canaria affirme que : «Jeff Hughes est un garçon qui a accepté le combat comme tous les autres, il est assez courageux ».

Espino en profite pour se souvenir de son passage à The Ultimate Fighter : «Je me suis montré beaucoup de choses, de quoi j’étais capable et quelle était ma qualité”. De plus, il partage avec la plateforme l’illusion qu’il a de continuer à concourir : « Si Dieu le veut, et tout se passe bien, je veux me battre à nouveau bientôt.

L’événement aura lieu à l’UFC Fight Island à Abu Dhabi et pourra être suivi de commentaires en espagnol sur DAZN. Espino, surnommé ‘El Guapo’, cherchera à revenir à la compétition après sa blessure avec une victoire, tandis que Hughes tentera d’obtenir une victoire qui lui a résisté lors de ses derniers combats.

L’événement principal de la soirée sera une confrontation très attendue pour les fans de MMA. Israël Adesanya (19-0) défendra sa ceinture de champion des poids moyens de l’UFC contre le Brésilien Paulo Costa (13-0). Les deux combattants, qui restent invaincus, se préparent à ce combat depuis plusieurs mois. Ce sera la deuxième défense du titre pour le Nigérian, qui a déjà battu Yoel Romero en mars dernier à l’UFC 248.