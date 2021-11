Espionner beaucoup plus difficile, selon le directeur de la CIA, à cause des smartphones et al-.

L’espionnage traditionnel est beaucoup plus difficile dans un monde de smartphones, de vidéosurveillance omniprésente et d’autres « poussières numériques », selon le directeur de la CIA William Burns, une opinion soutenue par de nombreux responsables actuels et anciens du renseignement.

En particulier, il est beaucoup plus difficile pour un espion d’établir une fausse identité convaincante dans un autre pays…

Les rapports du WSJ.

Un chargé de dossier formé par la CIA pouvait autrefois traverser les frontières avec un portefeuille plein d’alias ou voyager en toute confiance à travers des villes étrangères sans être détecté pour rencontrer des agents. Désormais, il fait face à des obstacles numériques qui caractérisent la vie moderne : caméras de surveillance omniprésentes et contrôles biométriques aux frontières, sans oublier les smartphones, montres et automobiles qui signalent en permanence leur localisation. Ensuite, il y a la « poussière numérique », le record personnel que presque tout le monde laisse sur Internet […] « Les éléments fondamentaux de l’espionnage, je pense, ont été brisés – ils ont déjà été brisés », a déclaré Duyane Norman, un ancien chef de station de la CIA qui a dirigé les premiers efforts de l’agence pour adapter l’espionnage à l’ère numérique, appelé « Station du futur . « À titre d’exemple, il demande comment un agent de la CIA peut prétendre travailler pour une autre agence gouvernementale ou une entreprise privée si son téléphone portable n’est pas régulièrement présent à l’emplacement de cette entité, il n’y a aucune trace de lui faisant des retraits au guichet automatique ou payant pour le déjeuner avec un carte de crédit à proximité, et aucun signe de lui sur les caméras vidéo là-bas ? Le fait de ne pas avoir de « signature » ​​électronique, comme de ne pas avoir de téléphone portable et de ne pas être présent sur Internet, est en soi un signal pour les services d’espionnage adverses, ont déclaré M. Norman et d’autres. […] Dans le nouvel environnement, il est « beaucoup plus compliqué de mener des activités commerciales traditionnelles », a reconnu le directeur de la CIA, William Burns, lors de son audition de confirmation en février.

La directrice adjointe de la CIA pour la science et la technologie, Dawn Meyerriecks, a donné en 2018 un exemple de la façon dont l’espionnage traditionnel a changé.

Dans une trentaine de pays, les services de renseignement étrangers ne prennent plus la peine de suivre physiquement les agents des agences « lorsque nous quittons notre lieu de travail », une référence apparente aux ambassades américaines. « La couverture est suffisamment bonne pour qu’ils n’en aient pas besoin. Entre les vidéosurveillances et l’infrastructure sans fil.

Si des espions de la CIA veulent se faire passer pour quelqu’un d’autre, ils devront essentiellement vivre la vie de cette personne, a déclaré un ancien espion.

« Il est plus difficile pour les agents de renseignement de se faire passer pour un pseudonyme », a déclaré un officier de renseignement occidental à la retraite qui a estimé qu’il avait neuf fausses identités au cours de sa carrière, et des cartes de crédit pour chacune. Plus d’espionnage sera fait en « vrai nom », ce qui signifie que l’espion ne se fera pas passer pour quelqu’un d’autre, mais « vivra sa couverture » ​​en tant qu’homme d’affaires, universitaire ou autre professionnel sans lien évident avec le gouvernement américain.

Mais Burns et d’autres experts disent que la CIA s’adaptera.

« La plupart des défis technologiques sont surmontables », a déclaré le haut responsable de la CIA. « Nous jouons une excellente attaque et ne restons pas assis en position de défense accroupie » […] Par exemple, il est possible de « mystifier » l’emplacement d’un téléphone portable, induisant en erreur les espions étrangers en leur faisant croire que leur proie se trouve à un endroit, alors qu’il est en sécurité dans un autre, ont déclaré des responsables actuels et anciens de la CIA.

