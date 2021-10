Espions, mensonges et alliés ep. 10 classements de puissance

Normalement, je sauterais directement dans les classements de puissance. Mais cette fois? Nous avons besoin d’un grand récapitulatif de ce qui a changé.

Comme nous l’avons vu la semaine dernière, quelques joueurs se sont retrouvés sans partenaires. Alors, s’agirait-il uniquement d’individus au lieu de paires en compétition ? NAN. Dans le défi de cette semaine, les concurrents devaient trouver un code pour ouvrir un coffre-fort, saisir un bijou et courir vers une zone où ils mettraient leur bijou à l’un des trois endroits suivants : saphir, émeraude ou rubis. Comme tout le monde l’a compris, cela a réuni ces groupes en équipes.

Ensuite, les équipes ont été invitées à passer à la partie suivante – elles devaient casser des parpaings avec des marteaux, les charger sur un contrepoids et saisir leur bijou d’équipe sous une cage. Le groupe gagnant était à l’abri de l’élimination et tous les autres pouvaient être éliminés.

Le gros rebondissement de The Lair ? La personne ayant voté pourrait CHOISIR son propre adversaire. Priscilla a donc été élue et a choisi Ashley. Et même si Priscilla a perdu, c’est un grand changeur de jeu tout autour.

Le vainqueur de The Lair pouvait choisir de retourner dans sa propre équipe ou d’infiltrer l’une des deux autres équipes. J’ai compris? Montons dans les rangs !